港超聯︱前港腳張健峰領香港U23　港足中場黃威被外借：互相學習

足總成立「香港U23」參戰來屆港超，球隊主帥張健峰及新兵黃威各有期望。



「香港U23」最終由現港足U23主教練張健峰執掌，足總稱這位前港腳跟年青球員相熟，了解他們的特質，有助發掘潛能。

然而足總至今仍未公布新軍球員名單，張健峰透露，當中只得7名球員入選港足U23最新集訓名單，是否名副其實，值得商榷。

足總成立新球隊 會籍問題先豁免後申請 未來三季無降班

霍啟山贊助香港U23逾千萬 CEO回應新球隊五大疑問

本身受聘於足總的教練張健峰，獲委任成「香港U23」主教練。（袁志浩攝）

張健峰任主帥：不介意球員犯錯

由於組軍時間緊逼，張健峰指羅致球員有難度，因此「超齡」（23歲以上）球員以後衛為主，彌補U23球員在該位置上的空缺。

他強調球隊是全華班，不介意球員犯錯，「實力不足，這問題要由球員自己面對。比賽就是他們最好的教練，犯錯可以再學習，但一定要證明到有進步。」

【港中大戰五周年．張健峰】一席話感悟未來 願港足不再雖敗猶榮

【港足日與夜．退役後．張健峰1】生涯縱精彩 為香港足球退下來

足總成立「香港U23」新軍，最令人意外的是黃威（右一）從東方龍獅外借加盟。（袁志浩攝）

黃威被外借 望互相學習

其中一名「超齡」球員，正是29歲的港隊主力黃威。上季效力東方龍獅的他不乏上陣機會，卻意外被外借至「香港U23」。這位中場在深水埗出道，當年跟一班同齡的「堅家軍」從低組別踢到港超冠軍；足總指他的成長經歷合乎新軍理念。

「自己過去兩季在東方停滯不前，所以很快有了決定。希望讓年青球員明白，勿因落敗而失去鬥志；而其實自己可在後輩身上學習。」他又指，不擔心因外借而失去港隊席位。

黃威（左）上季效力東方龍獅，是港隊常規球員。（資料圖片／袁志浩攝）

至於早前曾與其他失業兵自發操練的謝家榮，則期望在新球隊爭取出場機會，穩坐正選。「這是很重要的一年，會好好珍惜。我不再是初出茅廬，希望有所成長，學懂控制心態。」他指新球隊增加年青球員練習時間，有助港足U23備戰10月舉行的U23亞洲盃外圍賽。

港足｜失業兵落班無門嘆無助 職業足球員協會籌50萬或月內分發

其他港超聯消息及報導：

傑志新舊交替 隊長黃洋訴說心底話：只想再證明自己

晉峰擺脫「升班馬」光環追求更高 總教練勉球員珍惜機會

理文將不甘化野心 顏樂楓亞協誓全力一擊：勿讓自己後悔

9月中開鑼菁英盃將改制 港會勢升班料獲放寬外援限制

東方龍獅仿港乒金句王李靜「變陣」 培訓土炮尋突破

飛馬終結13季頂級聯賽之旅 羅傑承曾明言「最後一啖氣」

愉園退出港超 班主陳志實升班時一句話 成結局最大諷刺

傑志去季以將近無敵姿態勇奪港超，回顧2020/2021港超聯賽季數據：哪隊最慢熱？哪隊入球效率最高？（按圖放大）

+ 4

↓↓↓重溫香港飛馬、天水圍飛馬及太陽飛馬在頂級聯賽的日子（按圖放大）↓↓↓