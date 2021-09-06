港超聯︱流浪港會組軍受限開季或殘陣應戰　李輝立盛讚足總有魄力

新一個本地球季9月18日開鑼，先踢菁英盃賽事、再舉行聯賽，惟港會及香港U23早前才落實參賽，組軍時間有限。另一支球隊標準流浪則受疫情影響，外援或遲遲未能報到，無法以完整陣容開季。

不過，流浪總監李輝立今日（6日）受訪時卻大讚足總董事及管理層，認為對方做事有魄力。



上屆贏得護級組獎金的標準流浪今日正式開操，總監李輝立指球隊新季班費約700萬，將增加球員福利，並留用約7成球員，包括基藍馬、奧利斯、盧均宜及林嘉緯。

本地新兵則有林衍廷、劉學銘、梁興傑跟鄭子森；李輝立稱，自己欣賞上季愉園的表現，會接收部份「快活谷」小將。

港超球隊標準流浪今日開操，今季有不少新球員加入。（袁志浩攝）

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流浪聲稱今季將減少依賴外援，球隊除重簽阿根廷前鋒巴辛，也羅致了能勝任中堅、曾在斯里蘭卡落班的日援林遼太，以及初戰職業足球的前凱景韓國後衛金閔奎。

不過，巴辛及林遼太尚未獲發工作證，而防線重心基藍馬亦在隔離當中，李輝立估計季初陣容會甚為不整，「擔心年青球員缺經驗，水準及級數未夠，但希望憑拚搏精神，捱過頭幾場，到聯賽展開時『夫添』應戰。」

他表示今季隊內新兵較多，本聲言目標是「護級成功」，惟在記者提醒今季不設降班後，改稱：「這班年青球員也有天份，希望踢得起，盡量爬高一點。」

相隔8年重投流浪的守門員梁興傑，希望爭取上陣機會，令自己可繼續入選港隊大軍名單。他對前球會天水圍飛馬散班感可惜，「踢得幾年就幾年，盡量享受做職業球員這份工作。」（袁志浩攝）

李輝立大讚足總

李輝立季前曾助傑志會長伍健組織名單參加足總董事局改選，但最終落敗；他今日卻大力讚揚足總新「管治班子」，指足總在建立「香港U23」參戰港超的過程中，「做了很多功夫」。

「董事胡偉民做青訓很用心，新行政總裁（譚秋朗）也幫到手，公關做得好。鳳凰計劃後從沒見過有CEO關注球會需要，他雖對足球無認識，但魄力及精神令我改觀。」

流浪總監李輝立讚揚足總新董事及管理層。（袁志浩攝）

港會組軍倉促 缺菁英盃適齡球員

另外，「升班馬」港會昨日跟晉峰友賽，陣中亦有數名前港超兵坐鎮，包括2016/17球季已在陣中的羅賓士高、曾效力冠忠南區叢振洪、前東方龍獅中場奧利華，及一度外流烏拉圭的霍斌仁；上季為愉園把守最後一關的屠俊翹，相信也有望加盟。

港會主教練東尼咸美頓承認組軍倉促，他透露球隊本計劃待至下季才升班，今季希望盡量維持上屆原班人馬，再配上數名本地球員，但有一定難度。

上季效力愉園的守門員層俊翹，大有機會轉投港會。（袁志浩攝）

有趣的是，獲U23代表隊徵召的奧利華於1999年6月底出生，直至來季季尾也未達23歲，卻不合符新一季菁英盃的適齡球員資格（2000年1月1日或以後出生），令東尼咸美頓摸不着頭腦。他透露正洽談一位U23本地球員，「有些跟操的球員被『香港U23』搶了，我們缺少可踢菁英盃的適齡球員，最後可能派球會U18青年軍上場。」

從昨日友賽可見，港會起用傳統英式踢法，僅依靠後場長傳予中鋒二傳入楔，進攻甚為乏力，面對晉峰亦受壓。東尼咸美頓指球會未訂下任何目標，只希望盡力競爭，「我們明顯是下游份子，嘗試拿點分數吧。」

港會主教練東尼咸美頓指球隊組軍時間倉促，也缺乏可參加菁英盃的適齡本地球員。（袁志浩攝）

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