港超聯︱傑志丹恩奴域歸隊再展勝負慾　大方透露續約原因

有「黑山伊巴」之稱的傑志射手丹恩奴域，上季成為香港足球先生；在亞冠盃舞台也打破入球紀錄。他早前跟球會續約至2023年，未來兩個球季，又有新的目標。



相隔兩個月後歸隊，丹恩完成14天隔離後返回訓練中心慢跑輕抒腳頭。

「重獲自由」的他對新球季指定用球感到好奇，開心得咧嘴而笑；卻似乎忘記了香港又曬又熱的天氣，甫踏出球場便「叫苦連天」，邊擦汗邊擺出一副「倦容」。

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丹恩奴域歸隊後需要再度適應的，相信是香港的天氣。（袁志浩攝）

記者跟他在基地的小賣店做訪問，丹恩特意調整了坐的位置，好讓自己享受消暑的冷氣。這位去季港超神射手早前宣布與傑志續約兩年，直至2023年夏天，相信是這裏有比濕熱更可取之處。

「上季的一切都很好，我也很高興。跟Mr. Ken（傑志會長伍健）討論了許多，他很明白我跟家人的處境，所以我很樂意答應任何合約。」

丹恩奴域有幾勁？即按圖看清他征戰亞洲15季的數據：

「有信心能再射入很多球」

丹恩上屆只花了半年時間，便用表現說服球迷，除了助「藍鳥」衛冕港超，更在亞冠創下香港球隊最佳成績。至於他自己，也打破了亞冠盃入球紀錄。球迷最想知道的是，他續約後還有什麼動力？

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丹恩罕有地擺出勝利手勢，對新球季充滿信心。（袁志浩攝）

若有看過上季的專訪，也應深知丹恩頑強的「勝負慾」，「再奪冠軍吧，亞冠也可再進步。若球隊能踢出去季表現，只要避開傷患，我很有信心可再取得不少進帳，未來兩年會比上屆成功。」

即使已休息一段日子，這位40歲前鋒身型沒丁點走樣，「自我感覺比一切重要，我覺得很清爽，準備好迎接新球季，跟新教練、我的韓國兄弟金東進一起合作。」

傑志備戰新球季，新兵舊將的最新操練情況：（按圖放大）

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