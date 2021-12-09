歐聯｜35歲湯希頓生涯歷盡高低起跌　靜候19年的曼聯地標戰

除非受傷，否則門將也不會胡亂調動。鎖定出線的曼聯，主帥蘭歷克在下半場中段換出無傷無病的甸恩軒達臣，入替的就是曼聯青訓產品﹑35歲的湯希頓。
首度為曼聯上陣，奧脫福掌聲雷動。
一場歐聯分組賽，兩個感動時刻，除了小將查理沙維治（Charlie Savage）為父親一圓「紅魔夢」外，下半場中段蘭歷克的一個調動，同樣令在場的「曼迷」感動不已。
68分鐘，無傷無病的正選門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）被調離場，由身穿22號的湯希頓（Tom Heaton）入替把關。35歲的湯希頓入替，迎接生涯第一次。這名老將餘下時間沒有失守，為曼聯保住和局。
希頓2002年加入曼聯青年軍，2005年升上一隊，始終門將只有一位，而當時正由雲達沙把關，波蘭的古斯錫（Tomasz Kuszczak）是副選門將，希頓上位遙遙無期，只好不斷外借尋找機會，這樣的外借生涯經歷5年，希頓最終黯然離開。
輾轉效力卡迪夫城及布里斯托城後，希頓終在般尼發光發亮，更入選英格蘭代表隊。其後再轉投阿士東維拉，以為前途一切光明，卻殺出一次嚴重膝傷「收咧」，維拉再找來現時一號門將馬天尼斯，希頓效力兩年養傷多過踢，結果再一次黯然離隊。
今夏以自由身重投母會曼聯的懷抱，隊中有迪基亞及甸恩軒達臣兩大門將，他亦深明自己的位置。靜候再靜候，希頓一等就是19年，他在今仗以35歲之齡首披曼聯球衣上陣。
雖然並非首次在奧脫福出賽，但希頓以曼聯球員身份作賽，感覺大不同，「在奧脫福身穿曼聯球衣出戰，感覺超正，雖然過往曾經作客，但今仗感覺完全不一樣。我享受在場上的每一分鐘，尤其是在做自己擅長的事。」
縱然歸來已是老將，但希頓的心沒有變，「我一直等待落場的機會，這是我的初心，如今也是一樣，我在今仗地標登場，我希望未來有更多機會。」
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