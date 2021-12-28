英超︱曼聯作客紐卡素辛苦搶回1分　新帥蘭歷克不收貨

曼聯英超作客紐卡素，僅7分鐘便落後，戰至71分鐘全靠半場後備入替的卡雲尼追平，才能辛苦地在這支護級球隊身上搶回1分。這是蘭歷克上任後，曼聯首次在英超失分，賽後他表示不滿意。
曼聯是受近期新冠疫情在英超再爆發影響最嚴重的球隊之一，早前已經連續兩場英超聯賽需延期，連場避戰過後，眾將發揮明顯不及這波疫情之前，犯錯頻頻，導致面對弱旅仍要失守。
賽後曼聯領隊蘭歷克直言：「完全不喜歡球隊今場表現」，上半場作客的曼聯表現奇差，辛特麥斯明先開紀錄的入球，也是在曼聯球員「半送禮」狀態下所失，比賽大部分時間紅魔鬼不斷大意失去控球權、攔截失敗，也未能持續以攻勢為紐卡素防線帶來威脅。卡雲尼的入球讓蘭歷克不致吃下領軍後首場敗仗，可是1分對他們力爭前四幫助不大。
目前排第四位的阿仙奴，19戰得35分，曼聯雖有2場比賽在手，但只得28分、落後槍手7分，失分已較前者多。蘭歷克說：「今天我們大部分時間未能控制比賽，一切都是有關力量、體能和誰能搶得失球後的控球權。今仗我們在這些方面全部不是在最佳水平。」
「球員必須為爭奪每一球作好準備，而今仗很多時並非如此。當我們控球時，失去皮球的次數太多，甚至導致失球，令比賽變得不容易。」他分析，「今天不是身體語言的問題，而是身體狀況的問題。假如你想具備戰鬥力，便必須夠強悍和體力化，今仗大部分時間也做不到。」
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