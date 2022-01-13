港超聯︱球會以加強版「隔離泡泡」爭復操　菁英盃取消視乎三因素

香港超級聯賽8間參賽球隊周四（13日）召開會議，消息指球會傾向再以早前「隔離泡泡」方案向政府爭取盡快復操。



變種病毒Omicron令疫情再爆發，政府早前公布收緊多項防疫措施，包括於1月7至20日關閉康文署轄下足球場。

香港足球總會趕在新措施生效前（今月5日），閉門舉行了菁英盃分組賽，其後宣布原定於上述兩周內舉行的旗下14項活動，包括香港超級聯賽及菁英盃等延期或取消；同時暫停開放港超球會用作操練的賽馬會香港足球總會足球訓練中心。

重溫收緊防疫措施前最後一場職業足球賽，閉門舉行氣氛冷清：（按圗放大）

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8支港超聯球會今召開視像會議，據悉會上足總稱已積極跟政府溝通，而球會亦未就是否取消菁英盃達成共識。

有與會人士指，這視乎政府何時再放寬防疫措施、部份球會的亞洲賽及港隊國際賽賽程，及會否安排菁英盃再於足球訓練中心上演。

消息指，若政府批准，球會均希望盡快復操，並參考早前曾起用的「隔離泡泡」方案，即容許球員以家居隔離方式、點對點來往住所跟球場訓練及比賽，亦需使用「安心出行」及定期檢測。

不過，考慮到Omicron傳染力強，有指球會已有心理準備，政府今次要求會更嚴格，如球員或不能以的士作交通工具。

至於實際上業餘運作、大部份球員均有正職在身的港會，球員相信難以進入「隔離泡泡」，惟今次會議並未就問題得出結論。