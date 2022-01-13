港超聯︱球會以加強版「隔離泡泡」爭復操　菁英盃取消視乎三因素

香港超級聯賽8間參賽球隊周四（13日）召開會議，消息指球會傾向再以早前「隔離泡泡」方案向政府爭取盡快復操。
變種病毒Omicron令疫情再爆發，政府早前公布收緊多項防疫措施，包括於1月7至20日關閉康文署轄下足球場。
香港足球總會趕在新措施生效前（今月5日），閉門舉行了菁英盃分組賽，其後宣布原定於上述兩周內舉行的旗下14項活動，包括香港超級聯賽及菁英盃等延期或取消；同時暫停開放港超球會用作操練的賽馬會香港足球總會足球訓練中心。
重溫收緊防疫措施前最後一場職業足球賽，閉門舉行氣氛冷清：（按圗放大）
+2
8支港超聯球會今召開視像會議，據悉會上足總稱已積極跟政府溝通，而球會亦未就是否取消菁英盃達成共識。
有與會人士指，這視乎政府何時再放寬防疫措施、部份球會的亞洲賽及港隊國際賽賽程，及會否安排菁英盃再於足球訓練中心上演。
消息指，若政府批准，球會均希望盡快復操，並參考早前曾起用的「隔離泡泡」方案，即容許球員以家居隔離方式、點對點來往住所跟球場訓練及比賽，亦需使用「安心出行」及定期檢測。
不過，考慮到Omicron傳染力強，有指球會已有心理準備，政府今次要求會更嚴格，如球員或不能以的士作交通工具。
至於實際上業餘運作、大部份球員均有正職在身的港會，球員相信難以進入「隔離泡泡」，惟今次會議並未就問題得出結論。
港足U23醉酒風波再有人被處分 曾奪菁英盃MVP 總涉事人數達11個港足主教練隔離後即視察訓練中心 足總盃決賽或因遷就集訓改期港足U23醉酒被罰 謝家榮致歉 主帥引陳偉豪勉勵：要更努力2021香港足球回顧︱重現難以忘懷的名場面 他跟她都值得被你記住港足U23日本醉酒生事 足總嚴懲10球員停港隊資格1年：望汲取教訓港足︱高普「接班人」掌帥印 曾領朝鮮反駁「輸波做礦工」傳聞卓耀國感化期間尿液被驗出大麻酚 判入獄3個月 前港腳變階下囚足總盃︱梁冠聰奠勝東方挫理文闖決賽 「終於有屬於我的比賽」FIFA公布2021年終排名 中國不入亞洲前五 歐洲小國奪世界第一香港球員助中甲隊升班創中超歷史 補時階段奇蹟追和演大逆轉蒲崗村道球場草地甩皮甩骨 累乙組聯賽腰斬 同場地今年第二次足總證港足U23於日本醉酒鬧事 CEO批破壞形象：健康飲就無問題南華會運動場重建後正式揭幕 足球隊待理想情況或重返頂級聯賽港超聯︱丹恩奴域傷出傑志照大炒流浪 小將不怯場：年輕就要自證港超聯︱理文4球大勝 陳曉明拒評U23醉酒風波：這沒意思足總盃︱基藍馬吐口水領紅 傑志佔優卻陷苦戰 曼聯青訓中場奠勝安心出行︱港超球迷耽誤半小時 觀眾人數微跌：不是主場不入場大球場重建未有定案 座位數字或再變 區議員狠批顧問公司大球場重建計劃看台大縮水 研究增建辦公空間解奧運大樓爆滿