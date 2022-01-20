英超｜改期門檻模糊不清惹濫用疑雲　賽會歇冬期開會修例

英超延期情况嚴重，並且惹來外間質疑一些球隊受傷停問題困擾，就以陣中少數人確診為由而申請改期。賽會將於英超歇冬期間開會修例。
按原定賽期，完成本周末賽事後，英超將停戰至下月9日。賽會昨聲明，正向各球隊徵詢意見，冀修訂改期準則。賽會指現時球會申請改期的準則，為去年12月因爆發Omicron變種而修訂。賽會一直留意疫情等方面的事態發展，以備隨時更新指引。
按現時指引，球隊若未能派出13名球員及1名門將，便可改期。惟部分球員遇上多人因非洲國家盃或受傷而未能上陣，就算僅少數球員確診，申請改期亦獲批，令外界質疑條例不清晰，有球會利用漏洞避免弱陣應付聯賽。英超今季已有21場賽事改期。
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