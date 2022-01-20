英超｜C朗復出被調離場又嬲豬　蘭歷克：我們之間沒有芥蒂

上輪英超因傷缺陣的C朗拿度，作客對賓福特一仗復出正選披甲，戰至下半場中段被調離場，這名曼聯老大哥對主帥蘭歷克的決定十分不滿，坐在後備席的樓梯上念念有詞。

看守領隊蘭歷克上任後，曼聯問題有增無減，難道如今再添一大難題？這名德國教頭強調與C朗之間沒有問題。



英超周三（19日）深夜補賽，曼聯作客賓福特，「大師兄」C朗拿度傷癒復任正選，今仗未有進賬，曼聯憑小將艾蘭加﹑格連活特及拉舒福特各建一功，以3：1力克對手。

傷癒不久的C朗今場未有踢足全場，戰至71分鐘被調離場，鬥志爆棚的C朗一向不喜歡被換出，今仗亦然，不滿之情全寫在臉上，由球場步回後備席時一直念念有詞，更不忿地擲下大褸，坐在樓梯上先行冷靜，並說着「做咩換走我？」。

面對C朗拿度的質問，領隊蘭歷克賽後透露如何回應，「聽住！我需要為球隊利益著想」。紅魔鬼上輪對阿士東維拉，正好是領先兩球下被追平，蘭歷克不希望案件重演，故此立即「撳掣」，換入哈利馬古尼做好防務。

蘭歷克除了以道理說服C朗外，直言這名老大哥遲早理解這處境，「我向他說：『我明白你好想入波，但係過多幾年做主帥嘅時候，你都會同我一樣，做出相同決定。』」縱然C朗有多不滿，他亦有與蘭歷克擊掌，這名德國教頭強調二人之間沒有問題。

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英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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