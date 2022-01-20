英超｜熱刺補時79秒驚天逆轉　後備兵貝雲積建奇功挫李斯特城

老話一句，「一日未吹雞，一日都仲有機會」，熱刺周三（19日）深夜作客李斯特城的英超就正好體現這名說話。

熱刺在完場前補時階段落後1：2，以為大局已定之際，後備入替的翼鋒貝雲積79秒內連下兩城，助熱刺反勝李城3：2。



意大利名帥干地接掌熱刺後，英超未嘗一敗，卻在周中的補賽無限接近首敗。主場的李斯特城由達卡24分鐘開紀錄，熱刺其後由哈利卡尼追成平手，惟下半場中後段再度失守，占士麥迪臣建功，以為大局已定。

補時5分鐘，後備入替的貝雲積（Steven Bergwijn）混戰中近射破網，追成平手，李城開波時泰利文斯稍一不慎誤傳，熱刺再有最後一擊的機會，哈利卡尼妙傳予貝雲積，這名荷蘭翼鋒推過卡斯柏舒米高起腳入網，79秒極速梅開二度，助熱刺絕地反勝3：2，以36分升上第5位，落後第4位的韋斯咸僅1分，並踢少3場。

韓國球星孫興慜繼續養傷，哈利卡尼前線缺少拍檔，幸好貝雲積今仗挺身而出，「我今仗十分高興，球迷們也度過美妙的一天，而我亦做到教練的指令，就是將皮球送入網內。干地是一名出色的教練，他看得出每人的努力，所以我要更努力向他表現自己。」

轉會消息靈通的記者羅曼奴（Fabrizio Romano），賽後透露阿積士早前兩度向熱刺報價，求購貝雲積卻全數被拒。這名荷蘭翼鋒今仗成為救世主，以場上表現證明為何熱刺不放人。干地賽後強調貝雲積在隊中的重要性，「他（貝雲積）是個重要的球員，他在隊中是獨特的球員，他具備出色的技術﹑單對單的能力，只要他有狀態的話，他必定在陣中佔一席位。」

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英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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