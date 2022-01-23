日本全能王內村航平被爆長年精神虐待老婆　一人物影響整段關係

日本體操選手內村航平向來營造好爸爸的暖男形象，惟在退役後的一周，形象隨即180度轉變。

日媒《周刊文春》踢爆，內村航平多年來一直向妻子上谷千穗施以冷暴力對待，令後者精神崩潰得體重降至33公斤。



奧運三金得主、日本體操全能王內村航平曾在電視節目曬出一家四口幸福景象，惟好景不常，《周刊文春》爆出夫妻二人近年關係轉差。

奧運三金得主、日本體操全能王內村航平一星期前才宣布退役。（Getty Images）

不屑妻子住家飯 自行叫外賣

據指出內村航平有意離婚，去年11月妻子攜同兩女兒回娘家之際，內村立即傳訊息表示離婚意向不會改變，他訊息還附有律師卡片，叮囑對方「有事請聯絡照片中的人」。

內村航平這樣的惡劣態度亦非決定離婚後才出現，《周刊文春》續爆出內村航平多年冷暴力對待妻子。報道指，千穗曾在煮飯期間，他卻「UberEat」叫外賣薄餅及牛肉飯給自己，不屑太太親手下廚的晚餐。

內村航平曾在電視節目曬出一家四口幸福景象。（網上圖片）

沒有第三者，也非錢銀轇轕，二人關係轉差的「微妙之處」耐人尋味，不過《周刊文春》似乎記載了答案。

報道續道，內村夫婦也與眾多夫妻一樣，關係間存在婆媳糾紛。據指當年二人結婚時，男方媽媽內村周子已大力反對，最終兒子未聽勸喻，她隨即視新抱為敵。

內村航平在2021年舉行的東京奧運會，只參加單槓，卻失手從槓上掉落，資格賽出局。（Getty Images）

內村周子除了時常對千穗衣著評頭品足，婆媳在體操比賽場地碰面也是零交流。在千穗懷孕期間，內村母竟質問對方：「孩子真的是内村航平的嗎？」惡行令人心寒。

面對丈夫及奶奶的雙重冷暴力，難怪千穗精神「爆煲」，體重更一度降至得33公斤，讓人擔心。