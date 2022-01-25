戴偉浚入圍廣東足球先生最後四強　國足入籍兵竟同成候選人

撰文：袁志浩
出版：更新：

據內地傳媒報導，2021年廣東足球先生候選名單正式揭曉，剛獲國足徵召出戰世界盃亞洲區外圍賽的戴偉浚，跟入籍兵蔣光太同時入圍最後四強。

報道指，今次評選由「廣東萬力名人足球俱樂部」和多間廣東主流媒體聯合主辦。

效力深圳隊的戴偉浚今季中超上陣19場，表現贏得國足教練團肯定，至於其餘候選人包括原籍英格蘭、後來歸化中國並取得廣州戶籍的蔣光太，中甲本土神射手梁學銘及黃政宇。

戴偉浚希望為國足帶來活力　想回歐洲落班：不介意由次級聯賽開始世界盃外圍賽｜戴偉浚首度入選中國隊　有望披甲鬥日本越南戴偉浚可代表國足戰世界盃外圍賽　內媒讚「青春力量、值得期待」
戴偉浚入圍廣東足球先生最後四強。（網上圖片）

據指，獎項將公開接受球迷網上投票，佔總得分40%，專家及媒體投票則各佔30%，最終綜合評選出廣東最佳男子足球員，結果料於3月後公布。

戴偉浚亦有在Instagram分享消息，他分享了球迷標註自己的帖文，該球迷在圖中寫道：「支持浚哥仔，廣東足球先生，我投你一票。」

戴偉浚在IG分享消息。（網上截圖）
武磊一句話被指搞分化　疑影射入籍兵隊友　內媒：他做不了領袖國足入籍兵瞓機場　發炮稱不受尊重　中國足協急澄清：航班遭取消入籍兵艾克森缺席未來兩仗外圍賽　回巴西後感染新冠肺炎｜國足董方卓曼聯時期獲邀投巴塞　自誇足球路如坐火箭：差點突破大氣層足球熱話｜重賞之下必有勇夫　為再挫越南傳國足開天價獎金41歲鄭智勢相隔3年重披國足戰衣　有望打破紀錄　內媒：令人心酸李霄鵬透露戴偉浚或12強賽披甲　形容國足像兒子會惹麻煩但很努力武磊候選中國金球獎　兩歸化兵同入圍　國足前教練李鐵無緣金帥獎中國足協召開會員大會　2019、2020連續兩年入不敷支｜中國足球香港球員戴偉浚首度入選國足疑為陪練　內媒：他還不具備出場資格李磊外流歐洲今早上機往瑞士草蜢報到　盼為低谷中國足球出一分力國家體育總局五大提案振興國足　嚴管球員紀律冀建立正面印象入籍兵洛國富離開廣州隊勢返巴西　微博強調繼續為國足披甲｜中超
國足（中國足球隊）
戴偉浚
足球