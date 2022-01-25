戴偉浚入圍廣東足球先生最後四強　國足入籍兵竟同成候選人

據內地傳媒報導，2021年廣東足球先生候選名單正式揭曉，剛獲國足徵召出戰世界盃亞洲區外圍賽的戴偉浚，跟入籍兵蔣光太同時入圍最後四強。
報道指，今次評選由「廣東萬力名人足球俱樂部」和多間廣東主流媒體聯合主辦。
效力深圳隊的戴偉浚今季中超上陣19場，表現贏得國足教練團肯定，至於其餘候選人包括原籍英格蘭、後來歸化中國並取得廣州戶籍的蔣光太，中甲本土神射手梁學銘及黃政宇。
據指，獎項將公開接受球迷網上投票，佔總得分40%，專家及媒體投票則各佔30%，最終綜合評選出廣東最佳男子足球員，結果料於3月後公布。
戴偉浚亦有在Instagram分享消息，他分享了球迷標註自己的帖文，該球迷在圖中寫道：「支持浚哥仔，廣東足球先生，我投你一票。」
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