戴偉浚接受CCTV訪問　望勝利送中國球迷　爆首戰後跟父親的一番話

在香港出生的戴偉浚早前放棄英國護照「入籍」中國，隨即獲國足賞識處子登場，成為內地球圈話題人物。

國足大年初一會於世界盃亞洲區外圍賽作客越南，官媒CCTV賽前特別訪問戴偉浚。



國足目前數字上仍有可能出線，惟機會相當渺茫；若此戰未能取勝，便肯定提早出局。

球隊上周六（29日）下午已展開於越南河內首課訓練，剛剛完成國足處子戰的戴偉浚成為傳媒焦點，獲內地官媒CCTV追訪。他表示即使首戰是後備登場，仍十分滿足，「肯定開心啊，能夠為國效力，這是從小的夢想。」

戴偉浚在對越南賽前獲CCTV訪問。（微博圖片）

戴偉浚又透露，自己當日賽後已立即致電爸爸、港超球會東方龍獅會務發展總監戴文康，「踢完我也跟家人打了電話。我爸問我感覺怎樣，我就分享比賽感覺，也沒有太多特別的事情。」

戴偉浚的父親戴文康（左）是東方龍獅會務發展總監。（資料圖片）

他坦言，上陣前教練沒有太多指示，自己也沒有想太多，「比數已經0：2落後，只想追回來，注意力都放在踢球上。教練就跟我說，就大膽去做、大膽去幹吧。可能正是因為第一次登場，才不會特別緊張，還是能夠發揮出自己的狀態。」

至於被問到中國跟日本足球的差距，曾經外流歐洲的戴偉浚就表達了內心感受，「我們以後要再努力訓練，我覺得我們有可能追上他們。現在沒有想再外流的事，注意力都放在國家隊上。」

戴偉浚於鬥日本的賽事中後備上陣，他相信國足有機會追上對方的足球水平。（微博圖片）

他又希望，能夠在大年初一取得勝仗，把喜悅送給所有中國的球迷。「作為職業球員，在什麼情況、什麼環境都需要盡快適應，這都不是藉口，我們不可能說氣候是個問題。希望能夠拿下比賽，讓大家可以高高興興過年。」