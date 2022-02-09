北京冬奧｜BTS隊長3個Emoji撐韓國選手　觸發內地網民與ARMY網戰

北京冬奧爭議不斷，日前韓國名將黃大憲在短道速滑1000米賽事本是奪牌熱門之一，最終被判犯規遭取消資格，惹來韓國代表團不滿，指中國有「主場優勢」。

韓國天團防彈少年團（BTS）隊長RM在賽後於Instagram限時動態分享黃大憲比賽影片，以3個Emoji表情符號表達支持，卻惹來內地網民不滿，觸發一場網戰。



RM在7日於限時動態分享黃大憲比賽的「爬頭」影片，韓國好手黃大憲從內側一舉超越兩名中國選手，一度領先，RM貼上2個鼓掌及1個「畀Like」表情符號為其打氣，沒有寫下任何文字，卻引來大量內地網民留言批評。

韓國男團「防彈少年團」（BTS）隊長RM在社交媒體為「自己人」打氣，卻遭內地網民攻擊。（截圖）

由於RM的IG限制留言，內地網民轉往BTS官方Instagram，在3個月前的最新帖文留下「嘔吐」的表情符號，直言他在為犯規的選手加油，紛紛怒轟「他瘋了吧」、「玩不起」、「從現在開始脫粉」、「根本沒考慮過中國粉絲的想法」、「辱華」等惡評。

不過ARMY（BTS支持者稱號）遍布全球，結果又引來大量粉絲湧入，以代表BTS的紫色心心「反洗板」，令負面留言全部「沉底」；也有韓國網民則留言力撐，「RM做得好」、「很棒！我喜歡」、「中國人又要瘋了」。

BTS隊長RM獲韓國網民力撐。（BTS Instagram）

黃大憲作為短道速滑1000米世界紀錄保持者，原本奪牌呼聲甚高，被分配在短道速滑1000米準決賽第1組，他第4圈以後上超越對手出線，取得小組第1名，但裁判以影片判定他犯規出局，反讓中國選手任子威、李文龍晉級，任及李最終包辦金銀牌，令韓國民眾氣憤不已。

黃大憲在準決賽贏來兵不血刃，卻因超越時切線被取消資格。（Getty Images）

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