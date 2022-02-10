英超｜韋費特沙夏「捨易取難」　轟入金球卻射出離譜12碼

由天堂到地獄，只需要短短3分鐘。水晶宮主將韋費特沙夏以一球世界波為球隊追成平手，其後主射12碼卻「離行離迾」，錯過反勝的大好機會，沙夏這球12碼更被不同記者狠批。



位處降班區域的諾域治，今仗主場對水晶宮，希望搶分護級。「金絲雀」今場有個好開始，開賽僅39秒，射手普基（Teemu Pukki）禁區內撞射建功，惟諾域治其後未能再取入球，鞏固領先優勢。

換邊後，水晶宮主將韋費特沙夏左路個人表演，擺過對手扣入大位，再射出一記精彩的世界波，皮球直飛網仔入網，水晶宮60分鐘追成平手後，短時間內更有反超前的機會，助攻的米素爾禁區內被踢跌，由沙夏操刀12碼，不過這名科特迪瓦翼鋒未能成為英雄，12碼宴客，兩軍最終打成1：1平手，各得1分。

沙夏轟入金球追平後，隨即與主帥韋拉相擁慶祝。（Getty Images）

射失12碼並不罕見，但韋費特沙夏今次卻「離行離迾」得有點誇張，沙夏起腳時稍為跣腳，結果射出力度角度欠奉，兼離門框幾個波位的12碼。

沙夏稍為失平衡下主射12碼。（Getty Images）

短短3分鐘，沙夏由天堂跌落地獄，體育記者Mark Mann-Bryans隨即網上發文，直言這是他看過最差的12碼之一；另一記者Duncan Alexander更笑言，若果這球12碼出現9歲以下的賽事，沙夏也可以重新射過，可惜他身處的是英超。

古天奴閃耀炮製3個入球 維拉斷送好局遭列斯聯迫和

沙夏12碼宴客後，同樣十分無奈。（Getty Images）

Wifred Zaha Made In Carrington



🙄 ffs pic.twitter.com/gaxhUnSWlq — Abdu United (@abdu_hood) February 9, 2022

英超第24及25輪直播賽程：

更多英超相關報道：