北京冬奧｜評判走漏眼蘇翊鳴屈居亞軍　獲益加拿大選手承認失誤

單板滑雪男子坡面障礙技巧賽的評分引起爭議，裁判長承認扣少了金牌選手柏洛特（Max Parrot）的分數。得益於裁判失誤的柏洛特坦言，自己那下動作確實捉不住滑雪板，並非完美，但他認為自己的冠軍是實至名歸的。至於季軍的麥摩利斯（Mark McMorris）就覺得配得上更好的排名，並指自己跳出了職業生涯最佳的表現。



單板滑雪男子坡面障礙技巧賽三甲，分別是金牌柏洛特（中）、銀牌蘇翊鳴（左）及銅牌麥摩利斯。（Getty Images）

在周一（7日）的單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽，加拿大的柏洛特以90.96分獲得冠軍，中國的蘇翊鳴以88.7分得亞軍，另一位加拿大選手麥摩利斯就以88.53分得銅牌。不過，賽後有人發現柏洛特的致勝一跳中其實有失誤，及後決賽裁判長亦承認走漏眼。

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銅牌的麥摩利斯認為自己的一跳是全日最佳，覺得自己應該有更高的名次。（Getty Images）

柏洛特及麥摩利斯接受加拿大傳媒《CBC》的訪問，談及決賽的評分爭議。得銅牌的麥摩利斯認為自己的表現，值得有更高的名次，他說：「明顯地，如果贏的是另一種顏色的獎牌會更好。可是，我很清楚自己做了全日最佳，甚至是我人生其中最好的一跳。整個界別都清楚發生什麼事，真的幾瘋狂。」

麥摩利斯續說：「或者有時，你會在不應該贏的時候贏了，有時你會在應該贏的時候得第2、第3。」

柏洛特以90.96分獲得冠軍，他承認確實有捉板變捉膝頭的失誤。（Getty Images）

從慢鏡所見，柏洛特那跳之中抓不住滑雪板，而是抓住了自己的膝蓋，但裁判沒有計到他這個失誤。金牌的柏洛特說：「單板滑雪界的所有人都知道，我錯失了那下捉住的動作，我不會隱瞞，事實就是這樣。」

儘管柏洛特承認有失誤，但他覺得自己的金牌是實至名歸的，他續說：「我很欣賞麥摩利斯及蘇翊鳴，但我覺得到最後的分野是，他們有多個小失誤，而我只有一個，儘管我同意我那個是更嚴重的（失誤）。」

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柏洛特認為自己的金牌是實至名歸的。（Getty Images）

「講到最尾，這是一項評分的運動，而事實上，我做了全日最高技術的一跳。我的確不是完美，所以我都沒有100分。」他說：「儘管如此，我那次跳躍的幅度都很高，落地完美，雙手不用放下。我知道裁判喜歡這種清脆的落地，所以整體都很利落。」

亞軍的蘇翊鳴及季軍的麥摩利斯並沒有提出申訴，這意味住賽果相信不會改變。

這件評分風波後，銀牌的蘇翊鳴成為內地微博的熱話，支持者認為他的金牌被柏洛特搶走。柏洛特亦表示，在比賽後，於社交網站收到一些仇恨的言論。他說：「這些不是奧運的粉絲，他們只希望單板滑雪在奧運會上消失。」