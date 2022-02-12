北京冬奧｜選手村漏水變水簾洞　芬蘭選手社交媒體叫「救命」

北京冬奧場外安排再引起選手投訴，除了連日來伙食遭批評質素與供應不足，芬蘭滑雪女將Katri Lylynpera日前在Instagram貼出選手村房間慘變「水簾洞」的景象，還在動態上叫「救命」。



芬蘭越野滑雪女將Katri Lylynpera日前在限時態動分享多張照片，只見選手村房間有水柱從天花板如水龍頭般地流下，地上還有積水。

芬蘭選手在社交媒體爆料，選手村房間漏水情況嚴重。（截圖）

除了漏水照片，Katri Lylynpera也拍攝了短片，開玩笑道：「我們這裏有個瀑布。」隨後有身穿防護衣的工作人員出現，試圖解決漏水問題。

漏水狀況慘不忍睹，Katri Lylynpera在短片加上「Help」圖案。（截圖）

據Lylynpera的動態發布時間，選手村在一周前和兩天前都有漏水，但官方卻直到房間變成「水簾洞」後才處理。

本屆冬奧的選手待遇爭議不斷，早前已有俄羅斯、德國等選手，相繼在Instagram上抱怨隔離酒店伙食太差。也有芬蘭冰球教練出面批評，選手在賽場伙食欠佳、沒有熱食等，承受精神壓力。食、住都出問題，北京冬奧爭議又添一筆。