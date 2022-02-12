北京冬奧｜穿中國隊服引軒然大波　中華台北女將後悔上載爭議影片

代表中華台北參與北京冬奧的短道速滑選手黃郁婷，月初因在社交媒體平台上載身穿中國隊隊服訓練的短片，在台灣引發熱議。

她在日前接受台灣媒體訪問時，首度在鏡頭前回應並表示後悔。



作為中華台北連續兩屆出戰冬奧的焦點選手，黃郁婷在未開賽已引發爭議，她在Instagram刪除穿上中國隊制服練習的短片後，在Facebook回應指，「在運動界裏，我們沒有國籍之分」，再惹來更多不滿。

黃郁婷穿上中國隊隊服訓練，在未開賽已引發爭議。（Instagram截圖）

33歲的黃郁婷在日前接受中國媒體《北京日報》的賽後訪問時，又說出「就像在主場作戰一樣」的爭議性發言，再引來台灣網民不滿和攻擊。



連日來成為爭議對象，該選手在接受台灣媒體訪問時，坦承自己失言。她事後感到非常後悔，坦言若早知道上載中國隊隊服影片，會引起軒然大波，就不會放上網。她的心情確受到打擊，「其實還是有被影響，但就是別人沒有看到而已。」

黃郁婷在爭議聲中為中華台北擔任持旗手。（Getty Images）

據台灣《TVBS》引述，黃郁婷對接受中媒訪問後，回想當時應答「像在主場作戰」，非常後悔再度失言，她說：「其實訪問結束之後，我整個是慢，已經不是慢半拍了，是慢了3分鐘才突然意識到說，喔，我好像不小心又講了不該講的話。啊！對自己也是對自己很頭痛，我真的最大的一個缺點，就是我常常會不經大腦，就講出一些話來。」