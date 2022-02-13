英超︱法賓奴又建功利物浦1：0小勝般尼　熱刺後防連環失誤負狼隊

繼續全力追趕榜首曼城的利物浦，周日出擊作客榜尾的般尼，帶領塞內加爾贏得非洲國家盃的文尼正選上陣，與沙拿和法明奴一起攻堅。「三叉戟」盡出，等待至40分鐘才取得入球，建功者再次是防守中場法賓奴。

同時上演的熱刺，後防突然「發作」，18分鐘已落後狼隊兩球。



法賓奴再做入球功臣，開心到彈起。（美聯社）

非洲國家盃舉行期間，利物浦失去一對射手沙拿和文尼，還有中場拿比基達。防守中場法賓奴加盟紅軍以來受角色所限入球不多，全季一球起、兩球止，上季更是顆粒無收。不過正當球隊最需要他的時候，屢次挺身而出，「非洲三寶」缺陣期間他為紅軍攻入3球，帶領利物浦聯賽3連勝，聯賽盃殺入決賽，足總盃亦晉身下一圈。

利物浦球迷一直知道「般尼從來不易」，戰至40分鐘仍然未開紀錄，一次角球機會，阿歷山大阿諾特開出，近柱的文尼頭槌二傳，法賓奴在門前走靚位第一時間撞入，紅軍半場帶着一球優勢返入更衣室。

下半場雙方均未能取得入球，利物浦憑法賓奴的入球，1：0小勝般尼，全取3分後24戰得54分，繼續落後榜首曼城9分，但少踢1場。上仗正選上陣對李斯特城贏盡掌聲的新兵路爾斯戴亞斯，以及傷癒復出的小將艾利洛，今仗被列後備並未獲派上陣，相信是為周中歐聯16強作客國際米蘭作準備。

熱刺後防連環犯錯，18分鐘已落後狼隊0：2。（Getty Images）

同時上演的熱刺主場對狼隊，卻因後防連環犯錯爆出冷門。開賽僅6分鐘，狼隊中場魯賓尼維斯的射門被熱刺門將洛里斯撲出，丹當斯卡的補中，洛里斯拍出不遠，被魯爾占美利斯有機會一控再窩利抽射破網。

熱刺0：2負狼隊，球員一臉失望。（Getty Images）

熱刺後防之後再有失誤，18分鐘洛里斯的傳球位置不理想，皮球落在隊友賓戴維斯左後方，後者解圍直接送給狼隊球員，普丹斯的射門雖被救出，但丹當斯卡補中入網，狼隊領先至2：0並維持至上半場完。

下半場雙方同樣互無紀錄，熱刺終在主場以0：2敗陣。狼隊全取3分與熱刺位置對調，23戰得37分，由第8升上第7位，熱刺22戰仍得36分，跌至第8位。