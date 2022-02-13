北京冬奧｜中華台北女將穿中國隊服後連番被轟　確認退役：夠了

中華台北女將黃郁婷將在今晚出戰北京冬奧短道速滑女子500米賽，昨日（12日）她接受台灣電視台訪問時，表達退意，「我覺得不管是身體還是心理層面，其實都很累」。
現時33歲的黃郁婷，過去曾是中華台北滾軸溜冰天后的黃郁婷，曾是2010年廣州亞運金牌得主，也是1000米世界紀錄保持者，可是為了一圓奧運夢，她由滾軸溜冰轉戰冰場上的短道速滑，終在上屆平昌冬奧首度取得奧運入場券。
北京冬奧是黃郁婷第二次參加冬奧，一舉取得500、1000與1500米3張入場券，惟因在賽前穿上中國隊隊服練習，公開影片後引來各界批評，台灣政界甚至網民均批評她「政治敏感度不足」；她在賽後稱在北京冬奧「感覺在主場作戰」，並稱讚冬奧的食物及設施，未料又被網民狠批。
台灣媒體早前曾指，今屆冬奧後黃郁婷將退役，她接受TVBS訪問時亦確認消息：「對，尤其經過這次事件之後，我更加確定，夠了！奮戰了這麼多年，我覺得差不多了啦，身體和心理層面都很累了。」
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