北京冬奧｜中華台北女將穿中國隊服後連番被轟　確認退役：夠了

撰文：葉詩敏
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中華台北女將黃郁婷將在今晚出戰北京冬奧短道速滑女子500米賽，昨日（12日）她接受台灣電視台訪問時，表達退意，「我覺得不管是身體還是心理層面，其實都很累」。

現時33歲的黃郁婷，過去曾是中華台北滾軸溜冰天后的黃郁婷，曾是2010年廣州亞運金牌得主，也是1000米世界紀錄保持者，可是為了一圓奧運夢，她由滾軸溜冰轉戰冰場上的短道速滑，終在上屆平昌冬奧首度取得奧運入場券。

中華台北速度滑冰選手黃郁婷在社交媒體上載身穿中國隊隊服訓練的短片，引發熱議。（Instagram）

北京冬奧是黃郁婷第二次參加冬奧，一舉取得500、1000與1500米3張入場券，惟因在賽前穿上中國隊隊服練習，公開影片後引來各界批評，台灣政界甚至網民均批評她「政治敏感度不足」；她在賽後稱在北京冬奧「感覺在主場作戰」，並稱讚冬奧的食物及設施，未料又被網民狠批。

北京冬奧︱中華台北選手穿上中國隊衣惹爭議　聲稱：運動無國界
33歲的台灣運動員黃郁婷，曾在滾軸溜冰國際賽事奪獎無數。（Facebook）

台灣媒體早前曾指，今屆冬奧後黃郁婷將退役，她接受TVBS訪問時亦確認消息：「對，尤其經過這次事件之後，我更加確定，夠了！奮戰了這麼多年，我覺得差不多了啦，身體和心理層面都很累了。」

黃郁婷連日來遭批擊，坦言身心俱疲萌生退意。（Getty Images）

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