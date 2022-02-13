北京冬奧｜微博熱傳在韓中國留學生被毆　稱跟奧運有關　韓警否認

北京冬奧場內場外不少事件，令中韓網民爭拗不斷，據微博賬號「孫世曼」日前發圖文稱，一名中國留學生走在街上無故遭兩名韓國人毆打，更稱跟奧運有關；不過韓國警方表示，該事件與北京冬奧無關。



據《環球網》、《韓聯社》報道，韓國釜山市警方在9日晚上接獲報案，一名20多歲的中國籍留學生在家樓下抽煙時，遭兩名30多歲的韓籍男子毆打。事發後，相關照片在微博上瘋傳，照片顯示一人頭部留下紅色瘀傷，微博帖文內容指，該名留學生是因為北京冬奧上的爭議，才會在韓國被打。

微博賬號「孫世曼」發圖文指中國留學生在擊國被打，引起關注。（微博圖片）

但《環球網》及《韓聯社》報道指出，警方抵達現場後，將兩名施暴的男子帶走作簡單訊問，警方認為事件與冬奧賽事判決在韓國內引發的「反華」情緒沒有太大關聯。據悉，受害者與施暴者是在走路時發生碰撞，才引發爭執，並非針對中國籍人士施暴。

中國外交部領事保護中心官方微博在10日發文，表示對此事件高度關注，中國駐釜山總領館已聯繫當事人了解情況與提供協助，協調當地警方立案調查，並將持續跟進，中方強調會盡全力維護在海外公民的合法權益及人身安全。

北京冬奧｜韓國代表斥短道速滑偏袒中國 主場優勢犧牲其他隊伍

韓國短道速滑隊在男子1000米賽事中因被取消資格失金，燃起韓國網民怒火。（Getty Images）

北京冬奧燃起中國與韓國網民「網戰」的其中一個話題，是韓國短道速滑隊在男子1000米賽事中，包括世界紀錄保持者黃大憲的3名選手，全數於準決賽止步，其中兩人都在晉級名次衝線後被取消資格，中國隊最終包辦金、銀牌。這引起韓國代表團不滿，並公開指斥賽事一再出現誤判，認為判決對主隊中國選手有所偏袒。

黃大憲9日在短道速滑男子1500米最終奪得金牌，為韓國奪得本屆首金，中國選手任子威則在準決賽被判犯規取消資格，黃大憲奪金後稱這是「今天最乾淨的一場比賽」，加上韓國總統文在寅祝賀黃大憲「贏得首面誰也奪不走的金牌」，更是引發中韓網民再次互罵。

韓國短道速滑名將黃大憲在1000米失金後，終在1500米奪金。（Getty Images）

更多北京冬奧相關報道：