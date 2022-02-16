北京冬奧︱挪威「不敗男」被自己擊敗　誤入賽道失金：愚蠢的犯錯

太有自信未必是好事，24歲挪威「小鮮肉」利比爾（Jarl Magnus Riiber）在北京冬奧北歐兩項賽中，首項比賽領先時自稱「不可能被擊敗」，然而他雖佔有約50秒優勢，卻在第二項越野賽中犯下不可思議的錯，一下子由第一變第八。



挪威滑雪運動員利比爾（Jarl Magnus Riiber）今屆北京冬奧可謂荊棘滿途，他抵達當地後確診新冠肺炎，已因隔離而錯過首個男子單人北歐兩項賽——滑雪標準跳台／越野滑雪10公里賽。

身為世界冠軍的他本是該賽事奪金大熱，在IG寫道：「兄弟們，金牌是你們的了。」並配上眨眼表情符號，誰料這句話來到昨天更見諷刺，「一語成讖」。

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挪威滑雪運動員利比爾（Jarl Magnus Riiber）原是今屆冬奧金牌大熱，卻因確診及一次意外，跟兩面金牌擦身而過。（Getty Images）

利比爾終趕及在另一個男子單人北歐兩項比賽——滑雪大跳台／越野滑雪10公里賽前「復出」，今季在傷患困援下仍高踞世界排名第二的他，有力問鼎金牌，以彌補遺憾。

他在滑雪大跳台項目中跳出142米，得以在越野滑雪賽中比次名選手提前44秒出發，他當時受訪表示，只要如常比賽，是「不可能被擊敗的（unbeatable）」，但不尋常的事結果發生了。

利比爾在大跳台項目跳出好成績，得以在之後的越野滑雪賽中提早出發。（Getty Images）

利比爾在越野賽首1公里後將優勢擴大至47.9秒，然而就在他完成第一圈後，本應繼續留在循環賽道上比賽，卻轉錯彎誤入最後一圈後才能進入的衝刺賽道。

雖然利比爾很快就發現自己失誤，並立即回頭重返正軌，但已失去巨大領先優勢，在完成2.5公里後，他僅領前次席9.8秒，之後更被趕過，終以第8名完賽。

24歲的利比爾輸在自己手上，他賽後十分懊惱，「這是一個愚蠢的錯誤，現在全世界都知道我浪費了一面金牌，這一點都不好受。但我是一名優秀的運動員，無論如何我會繼續為金牌戰鬥。」

如圖中「路牌」所示，利比爾本應向左繼續兜圈，卻轉錯彎誤入衝線路段。（美聯社）

金、銀牌最終亦如利比爾「所願」，落入他的挪威隊友手中。奪金的格拉巴克（Joergen Graabak）出發時落後利比爾2分7秒，他也對隊友的犯錯感到不可思議。

「毫無疑問，我不希望任何人在奧運上犯這種錯誤。這是一場艱苦的比賽，我非常疲憊。當落後兩分鐘時，我認為這是不可能完成的任務。現在簡直太夢幻了，我不知道該說些什麼。」