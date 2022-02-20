北京冬奧︱中國創歷屆最佳成績　獎牌榜力壓美國首度進佔三甲

為期17天的北京冬奧落幕，中國共得9金4銀2銅15面獎牌，無論金牌和總獎牌數目均創下參賽以來紀錄，更力壓美國，首度晉身冬奧獎牌榜三甲位置。



谷愛凌個人已為中國贏得二金一銀三面獎牌。（Getty Images）

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冬季運動不是中國的強項，今屆賽事主場出戰，一方面有地利，另外亦有谷愛凌這位實力強大的「入籍兵」，成績突飛猛進。

早前在第12天賽事，中國隊先後憑谷愛凌和蘇翊鳴這對青梅竹馬贏得一銀一金，收獲今屆賽事第11和第12面獎牌。尚有5天賽事，已打破歷屆最高獎牌和金牌紀錄。

蘇翊鳴為中國奪得今屆冬奧第6金牌。（Getty Images）

今屆中國派出176個運動員參賽，足足是上屆平昌冬奧81的一倍有多。中國在1980年美國寧靜湖冬奧首次派隊參賽，頭三次均無牌落袋，直到1992年法國阿爾貝維爾冬奧，才由女子速度滑冰選手葉喬波開齋，她連奪500及1000米兩面銀牌，再由另一選手李琰在短道速滑500米再奪一銀，該屆賽事共得3面獎牌。

葉喬波（左）在1992年冬季奧運奪銀，為中國贏得冬奧歷來第一面獎牌。（網上圖片）

中國之後的冬奧獎牌數目，穩定地逐屆增長，2006都靈和2010年溫哥華兩屆冬奧，均得11面獎牌，為此前歷屆之最，當中溫哥華冬奧共奪5面金牌，創下另一紀錄。

之後索契和平昌兩屆冬奧，獎牌和金牌均未能突破，分別同得9面獎牌。直到今屆在北京主場出戰，再度發力，終以9金4銀2銅，創下金牌和總獎牌新紀錄。

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今屆冬奧獎牌榜，中國首度進佔前三位置。（IOC網頁截圖）

各國之中，雪上運動強國挪威以16金8銀13銅在金牌和總獎牌榜均列榜首，德國以12面金牌列次席，中國得9金排第三，力壓得8金的美國、瑞典和荷蘭。

如果以獎牌數量計算，挪威37面居首，俄羅斯奧委會得32面次之，德國以27面排第三，加拿大26面排第四，美國25面排第五，得到15面獎牌的中國，則排第11位。中國所得15面獎牌之中，金牌多達9面，即總數60%，也是能在金牌榜僅勝美國的主因。