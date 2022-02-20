北京冬奧｜韓選手頒獎台跳BTS致敬　曾批中國贏金牌方式糟糕

中韓的場外「激鬥」為今屆冬奧觀眾帶來不少「花生」，韓國短道速滑選手郭潤起在5000米接力賽頒獎禮上，大跳韓國男團BTS（防彈少年團）舞蹈，獲得BTS隊長RM回應。



自韓國名將黃大憲與李俊瑞在男子1000米半決賽中被取消資格、中國的任子威奪得金牌後，爭議便無日無之，網上爆發中韓網民罵戰，韓國選手的一些舉動，也被視為「抗議」行為。

韓國隊在在5000米接力勇奪銀牌，郭潤起在台上跳BTS舞蹈慶祝。（Getty Images）

其中前世錦賽全能亞軍、32歲的韓國選手郭潤起，亦曾不滿冬奧判決，韓媒引述他表示：「看到中國贏得金牌的方式，我感覺很糟糕，因為我的年輕隊友不得不面對這樣的事情。」

【郭潤起頒獎台跳BTS】

郭潤起更直接表達對判決的質疑：「我對自己說，這真的是金牌的全部意義嗎？一切都讓人感覺非常空洞，如果在這種情況下，（涉事運動員）是中國以外的任何其他國家，我想知道那個人是否仍然被允許進入決賽。」

郭潤起曾直接表達對中國主場判決的質疑。（Getty Images）

當時韓國天團BTS隊長RM，也在社交媒體表示支持韓國運動員，惹來內地網民不滿，觸發一場網戰。

郭潤起與隊友合力奪得銀牌後，在頒獎台上以BTS的標誌性舞步之一來向RM致敬，感謝他支持韓國運動員，亦暗示對中國判決不滿：「我是BTS的粉絲，我想盡我所能報答RM，因為我在冬奧早期階段遇到困難時，得到了他的支持。」

RM事後也在社交媒體回應說：「潤起，我看到了你善良的『Dynamite』（BTS歌曲）。」

BTS隊長RM早前曾發文支持韓國選手。（IG@bts.bighitofficial）

【郭潤起看到RM回應反應】

對於早前短道速滑韓將被取消資格引發的爭議，駐韓中國大使館曾在10日發出聲明回應，指韓方傳播對中國的負面情緒，並表示「不能不表達嚴重關切」。聲明中指出，短道速滑韓將被取消資格是技術問題，應由相關體育機構研究，而不是在網上辯論。

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