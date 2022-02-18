北京冬奧｜滑雪女神2金1銀谷愛凌愛吃韭菜盒子　做法易1招防出水!

韭菜盒子，因北京冬奧2金1銀得主中國滑雪女神谷愛凌在賽後等待打分時，吃了韭菜盒子，還不知如何向外媒翻譯這東西而引起熱議。韭菜盒子是山東的人氣小吃，製法簡單，材料只有麵粉、韭菜和雞蛋。未吃過或未做過韭菜盒子的你，不妨學習以下做法，一嘗冬奧金牌得主谷愛凌的口味。



谷愛凌獨得2金1銀 表現接近完美

18歲中國滑雪美少女谷愛凌（Eileen Gu）於今屆冬奧獨取兩金一銀，在自由式滑雪U型場地技巧預賽中，表現更接近完美，兩跳分別獲得93.75分及95.5分，以首名躋身決賽，90分以上，選手中只她一人。今早（18日）於決賽中，她是最後一位出場，第一輪獲93.25分，第二輪難度加大更騰空達3.9米之高，最後取得95.25分再奪一金，當谷愛凌看到分數後更驚呼：「我快要哭了！」連同早前在大跳台奪冠，及坡面障礙技巧賽獲銀，成為兩金一銀大贏家。

按圖看谷愛凌比賽場上的精彩時刻：

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「韭菜盒子」英文是什麼？考起谷愛凌

早前（14日）谷愛凌在女子坡面障礙技巧預賽中，因賽後要參加訓練，沒時間吃飯，在等待打分時吃起韭菜盒子，鏡頭前這畫面，當然引起外媒記者的好奇，問她剛才吃什麼時，她用中文回答：「韭菜盒子。」但韭菜盒子是什麼？英文怎麼講？谷愛凌在解釋過程中亦遇困難，她打趣地說：「今天我的英語完蛋了。」

谷愛凌等候成績時，悠閒地拿出燒餅邊吃邊等。（微博截圖）

韭菜盒子英語如何翻譯成為網上熱話，官媒《中新網》後來給出官方答案：Fried Chinese Leek Dumplings。

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谷愛凌的解釋，或許未必令外媒完全明白韭菜盒子是什麼。其實，是一個用麵皮包裹韭菜餡料的煎包子或餃子。製法不難，YouTube上就有一條教做韭菜盒子的視頻，輕鬆簡單，至今已有逾2百萬瀏覽量。

如何自製谷愛凌愛吃的韭菜盒子？《海娟美食》教做「韭菜盒子」的YouTube影片便教大家不露馅不破皮的製法。

《海娟美食》教做「韭菜盒子」的YouTube影片便教大家不露馅不破皮的製法，已有逾二百萬瀏覽量。

按圖看《海娟美食》「韭菜盒子」的做法和不失敗貼士：

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《海娟美食》韭菜盒子食譜

材料：

麵粉300克、鹽3克、溫水230克

餡料：

韭菜1紮、雞蛋3隻、花椒粉少許、麻油少許、鹽少許、油少許

做法：

1 麵粉放入大碗，加鹽、溫水拌勻，邊加水邊用筷子攪成麵糰。

2 加蓋，靜置10分鐘至鬆軟。

3 手上加點油，用手再搓拌至麵糰光滑。

4 加蓋，再靜置20分鐘。

5 韭菜切碎，加點油拌勻，避免出水。

6 蛋拂勻，放油鍋炒成蛋碎，加入韭菜中。

7 放入花椒粉、鹽、麻油拌勻，備用。

8 取出醒好的麵糰，分成10等份，整理成小麵糰。

9 麵糰壓扁成麵皮，邊位壓薄一點，中間稍厚一點。

10 包入餡料收邊，封口放在底部。

11 放入油鍋再壓成圓餅型，以中火煎或烤熟即成。

不失敗貼士：

~麵糰很黏可先用筷子攪拌成麵糰，避免黐手

~靜置麵糰即醒麵，讓麵粉和水有充分時間吸收融合，更易搓揉。

~韭菜切碎後加點油，避免出水。

~煎麵糰時見微微脹起，便可反轉煎另一面。



不想搓麵糰等發酵，我們也有個懶人做法教大家👇👇👇：

韭菜盒子食譜

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怎樣挑選新鮮韭菜？按圖看挑選韭菜原則：

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1. 尾巴不要枯黃

2. 翠綠保有彈性（拿尾巴伸直不垂下）

3. 切割段面新鮮不要氧化過度

4. 重口味的挑大韭菜，怕嗆辣的選小韭菜



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