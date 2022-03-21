英超︱李斯特城兩枚遠程炮奠勝　2：1擊敗賓福特重返前十

今季水準飄忽的李斯特城，持續在聯賽榜上下兩版之間游走，主場面對賓福特，靠兩記遠程炮得手，2：1贏波，全取3分後，升上第十位，再次重返上半版。
大腿手術後養傷多時的李斯特城守將卡斯泰尼，今仗終於復出賽場，開賽僅20分鐘，他已證明球隊為何如此想念他。他在賓福特禁區外起腳勁射，皮球直飛龍門左上角，令剛入選西班牙國家隊的大衛拉耶（David Raya）飛到盡仍完全無機會，只能目送皮球入網。
戰至上半場33分鐘，李斯特城一次罰球機會，死球專家占士麥迪臣操刀，「香蕉型」罰球越過人牆後破網，拉耶再次做最接近的觀眾。
賓福特落後兩球下並未放棄，下半場初段兩度近門挑戰卡斯柏舒米高身手，這位李斯特城門將反應快一一救出。
今場波彷彿只有遠射才能入波，尤尼韋沙（Yoane Wissa）85分鐘射進今仗第三球遠程炮，為賓福特追至1：2，惟李斯特城順利保住勝局，全取3分，以27戰36分升上第十位。
賓福特30戰30分排第15，距離護級區域8分，可是較榜尾4支對手多賽1至3場，尚未安全。
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