俄羅斯宣布申辦歐國盃挑機英意　足協官員：情况會轉變

俄羅斯球隊雖然被踢出2022世界盃,以及歐洲賽等國際賽事,但仍未有放棄,宣布申辦2028或2032年歐國盃。



俄羅斯因入侵烏克蘭,被國際足協及歐洲足協制裁,所有俄羅斯球會和國家隊均被禁參加國際賽事。該國早前已被踢出世界盃附加賽;國內球會莫斯科斯巴達,亦在歐霸16強直接出局。

俄羅斯國家隊己被踢出世界盃附加賽,無緣參戰今年11月在卡塔爾舉行的決賽周。(Getty Images)

不過,就在周三(23日)申請主辦2028、2032歐國盃「死線」前最後一刻,俄羅斯宣布有意申辦賽事。歐洲足協在聲明中指,「俄羅斯及土耳其也分別對主辦2028或2032歐國盃表達興趣。」

英格蘭、北愛爾蘭、愛爾蘭、蘇格蘭及威爾斯,早前已表態有意角逐2028歐國盃主辦權,而意大利亦屬意申辦2032年的賽事。歐洲足協表示,申請結果預料在明年9月公布。

俄羅斯曾於2018年舉辦世界盃決賽周,當時國際足考主席恩芬天奴(左)曾向普京(右)頒發錦旗致謝。(Getty Images)

由於俄羅斯足協正就被制裁一事上訴,據指的確有權利申辦賽事。俄羅斯足協執行委員會成員沙伊曼諾夫(Rustem Saymanov)受訪時表示,申請是認真的:「這不是玩笑(this is not a joke),我們的生活總是要繼續(Life goes on with us),我們不應對歐洲足協或國際足協關上大門,而是對一切保持開放態度,也準備就緒了。」

伊曼諾夫又提到,俄羅斯2018年便曾成功舉辦世界盃決賽周,有多次處理大型賽事的經驗,「比賽距離現在仍有很多時間,目前的情況是會轉變的,我們會把所有事件考慮在內。」