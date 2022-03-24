俄羅斯宣布申辦歐國盃挑機英意　足協官員：情况會轉變

撰文：袁志浩
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俄羅斯球隊雖然被踢出2022世界盃，以及歐洲賽等國際賽事，但仍未有放棄，宣布申辦2028或2032年歐國盃。

俄羅斯因入侵烏克蘭，被國際足協及歐洲足協制裁，所有俄羅斯球會和國家隊均被禁參加國際賽事。該國早前已被踢出世界盃附加賽；國內球會莫斯科斯巴達，亦在歐霸16強直接出局。

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俄羅斯國家隊己被踢出世界盃附加賽，無緣參戰今年11月在卡塔爾舉行的決賽周。（Getty Images）

不過，就在周三（23日）申請主辦2028、2032歐國盃「死線」前最後一刻，俄羅斯宣布有意申辦賽事。歐洲足協在聲明中指，「俄羅斯及土耳其也分別對主辦2028或2032歐國盃表達興趣。」

英格蘭、北愛爾蘭、愛爾蘭、蘇格蘭及威爾斯，早前已表態有意角逐2028歐國盃主辦權，而意大利亦屬意申辦2032年的賽事。歐洲足協表示，申請結果預料在明年9月公布。

俄羅斯曾於2018年舉辦世界盃決賽周，當時國際足考主席恩芬天奴（左）曾向普京（右）頒發錦旗致謝。（Getty Images）

由於俄羅斯足協正就被制裁一事上訴，據指的確有權利申辦賽事。俄羅斯足協執行委員會成員沙伊曼諾夫（Rustem Saymanov）受訪時表示，申請是認真的：「這不是玩笑（this is not a joke），我們的生活總是要繼續（Life goes on with us），我們不應對歐洲足協或國際足協關上大門，而是對一切保持開放態度，也準備就緒了。」

伊曼諾夫又提到，俄羅斯2018年便曾成功舉辦世界盃決賽周，有多次處理大型賽事的經驗，「比賽距離現在仍有很多時間，目前的情況是會轉變的，我們會把所有事件考慮在內。」

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