世界盃外圍賽｜埃及接連受挫　頹爆沙拿向隊友致意告別國家隊？

埃及當家球星沙拿射失12碼，再度飲恨無緣世界盃決賽周，近日流出一段片段，這名利物浦球星在更衣室向一眾隊友致意，不禁令人想起，今仗會否是沙拿最後一次代表埃及國家隊出戰。



沙拿與沙迪奧文尼在利物浦合作無間，偏偏兩名紅軍主力，在國際賽場上接連成為對手，繼非洲國家盃決賽後，二人再度碰頭，爭奪卡塔爾世界盃的入場券。埃及與塞內加爾兩回合打成1：1平手，需要互射12碼分勝負，沙拿主射宴客，文尼則一射中鵠，領塞內加爾擊敗埃及，奪得世界盃入場券。

塞內加爾12碼挫埃及晉級 球迷雷射筆擾敵惹爭議

埃及接連在非洲盃決賽及世界盃外圍賽失利，29歲的沙拿難免心灰意冷，近日更流出一段他在更衣室講話的片段，令人擔心沙拿是否決定退出國家隊。

片段中的沙拿穿上全黑運動裝，向一眾隊友致意，「我在次回合前與你們（隊友）說過，與你們並肩作戰，令我感到十分自豪。我曾經與不同年代的球員合作，你們是我遇過最好的隊友，不論未來我會否在陣中，我也以你們為榮。」

Mohamed Salah hints at international retirement, he said to his teammates:



“I am honored that I played with you and I am very proud to play with you whether I am with you or not in the future.” (@ismaeelmahmoudd)

pic.twitter.com/kWGyPX7FFi — Samuel (@SamueILFC) March 30, 2022

另外，當沙拿主射12碼時，被主場的塞內加爾球迷以雷射筆干擾，最終宴客收場，更有球迷衝入場試圖滋擾沙拿。埃及足協向國際足協（FIFA）投訴，而FIFA方面將就事件進行調查。

卡塔爾世界盃出線球隊（已有27隊）：

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