亞冠直擊︱朱志光過馬路論籲傑志勿鬆懈　巴爾拿：要令球迷驕傲

亞冠盃J組分組賽最後一輪，傑志將於明日（5月1日）再鬥日職神戶勝利船，藍鳥今仗只要不敗，出線機會相當樂觀。同時今天（30日）其他組別的賽果，亦有可能令傑志「被動」晉級。

不過，主教練朱志光仍希望球員專注比賽，又爆出新金句，「阿媽教仔」提醒球員「過馬路要小心」。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



藍鳥日前鬥清萊聯因暴雨押後，積水及鬆爛的草地影響球隊發揮，幾乎失分。而武里南近日天氣持續不穩，預計明日下午或再有雷雨。

然而，主教練朱志光相信此影響有限。球員無論如何，都要搏到盡，「已經走到這一步，沒有其他選擇。我們目標清晰，絕不能受其他因素影響。要當正常比賽踢，不可以90分鐘都受壓，踢得穩陣外，也要有變化。」

傑志出線形勢雖樂觀，但朱志光仍提醒球員不能掉以輕心。（袁志浩攝）

朱志光所指的其他因素，正是傑志的出線形勢。球隊現已在小組坐二望一，明鬥神戶若不敗，便很大機會歷史性晉身16強。不過，亞冠F組、G組及I組今晚將上演最後一輪賽事，戰果或令藍鳥鎖定成為東亞區3支最佳次名球隊，提早出線。

朱志光重申：「已下達訊息給球員，每一場比賽都很重要。他們在場就只需專注比賽，其他事讓我去想。已有不同計劃，當然用不到就最好。」

向來靈活運用比喻的他，這次也有新金句，形容自己跟球員的心態，「我們只需要過一條馬路（便晉級），但就像阿媽教仔，出門口總是會提醒他要小心，不要丟東西，這樣他自然會着緊一點。」

巴爾拿明白出線對香港足球的重要性，表示球員不會白白讓大好機會流走。（袁志浩攝）

巴爾拿：會令球迷為球隊驕傲

有份出席記招的中場巴爾拿也明白，今場賽事對香港球迷、香港足球的重要性，「我們有很大機會創造歷史，大家一直下苦功，就是為了等待這時刻，絕不能浪費。我們已準備好，會用盡100%的努力戰鬥。」

去屆球隊僅以1個得失球差出局，巴爾拿強調球隊不是只想踢幾場分組賽便「收工」，「我們要贏得尊重，要繼續進步。」

他多謝在香港，甚至親身赴泰打氣的球迷，「一定會令你們為球隊而驕傲。」朱志光亦感激球迷支持，「希望不論傑志球迷，或其他香港球迷，都可以鼓勵球員，行到這步不容易。」

神戶後衛酒井高德指會全力爭取，以首名出線做目標。（袁志浩攝）

神戶認真備戰爭首名

至於神戶雖已肯定晉級，但主帥洛天拿表示球員不會「揸流灘」，因球隊返日後不久便出戰國內聯賽，進攻及防守仍有待改善。

而論體力消耗，傑志4日兩戰，神戶則有6日休息時間；日本國腳酒井高德相信球隊有優勢，「我們仍很希望贏波，以首名出線。」