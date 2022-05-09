英超｜尼基迪亞梅開二度再做功臣　阿迪達動之以情開口留人

來季力爭重返歐聯的阿仙奴，主場以2：1力克列斯聯，新星尼基迪亞初段梅開二度，取得寶貴3分，繼續在「爭四之戰」中有主導權。

奧巴美揚與阿仙奴不歡而散；拿卡錫迪盛傳不續約，尼基迪亞頓時成為阿仙奴前線的救世主，這名新星原來同樣即將完約，主帥阿迪達立即大打開口牌，希望對方落筆留隊。



阿仙奴在酋長球場面對護級分子列斯聯，前線續由尼基迪亞掛帥，這名22歲英格蘭前鋒遇上曾效力的列斯聯，開賽5分鐘便把握對方門將梅斯尼亞一次犯錯建功，其後再接應馬天尼利傳送撞射破網，10分鐘便梅開二度。兵工廠憑尼基迪亞梅開二度奠勝，取得寶貴3分，以4分之差領先熱刺，坐穩第4位。

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奧巴美揚與拿卡錫迪曾經是阿仙奴前場的最佳拍檔，惟前者與球隊不歡而散，後者在4月中感染新冠肺炎，尼基迪亞成為兵工廠唯一箭頭，這名22歲新星擔正亦有貨交，早前對車路士梅開二度，今仗面對曾效力的列斯聯，照樣從對方身上連取兩球，再做贏波功臣。

原來尼基迪亞與拿卡錫迪一樣，與球會的合約至今夏屆滿，至今仍未與球會續約，主帥阿迪達當然不希望看到球隊一季連走3名前鋒，今仗賽後隨即大打開口牌，「不論他（尼基迪亞）有沒有出場機會，他同樣沒有改變，依然非常努力，全隊上下也喜愛他。」

縱然阿迪達開口留人，但名宿加歷查則唱反調，建議對方不要留在阿仙奴，「我認為他（尼基迪亞）離隊將有更好的發展，因為他一直都不是阿仙奴的首選前鋒。」

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