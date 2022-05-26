歐協聯｜羅馬前英超兵發威　史摩寧獲膺今仗最佳　以獎盃回報球迷

羅馬逾60年來首度稱霸歐洲賽，除了主帥摩連奴外，3名前英超兵同樣功不可沒。

基斯史摩寧及門將柏迪斯奧合組防線，力抗飛燕諾的來襲，而史摩寧更獲選今仗最佳球員；前線掛帥的譚美阿巴謙，縱然今場沒有進賬，但末段被踢跌亦成為精華之一。



摩連奴由英超轉戰意甲，踢法依然以先穩守為主，飛燕諾全場錄得超過6成控球率，13次攻門，其中5次中目標但未有入球。羅馬以基斯史摩寧（Chris Smalling）率領防線，配合另一前英超兵柏迪斯奧（Rui Patricio），這名前狼隊門將在換邊初段接連撲出險球，助羅馬力保清白之身。

前曼聯中堅史摩寧今仗防守上貢獻良多，兩次攔截成功，3次取回控球權﹑空中對抗成功及封阻，是力保不失的功臣之一，史摩寧賽後更獲選今仗最佳球員。

有趣的是，羅馬與曼聯甚有淵源，主帥摩連奴﹑史摩寧及米希達利恩2017年曾助紅魔鬼捧走歐霸盃，其後先後離開奧脫福，如今再度有盃捧，但曼聯在5年間未曾奪冠。

史摩寧防守上交出亮眼數據，助羅馬力保不失。（Getty Images）

2020年10月正式成為羅馬球員，史摩寧明白這個冠軍對球會及球迷的意義，「當我來到球隊時，已感受到球迷對獎盃的渴求。球迷們對我們的支持，令我們在場上每人也跑多兩步，獎盃是我們對球迷的最佳回報。」

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史摩寧獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

羅馬尖刀譚美阿巴謙（Tammy Abraham）即使今仗未有士哥，但他在晉級過程同樣功不可沒，這名前車路士箭頭在歐協聯合共攻入9球，4強次回合對李斯特城攻入奠勝一球，協助球隊晉級。阿巴謙已經做到加盟羅馬時許下的承諾，首季已為球隊帶來錦標。

縱然阿巴謙今仗沒有進賬，依然不乏精彩表現，這名英格蘭前鋒末段被踢跌倒地，雙手按住左腳的同時，向場邊的隊友單一單眼，示意在浪費時間，這一幕正好被鏡頭捕捉到。

史摩寧及阿巴謙兩名英格蘭兵，攜手捧走歐協聯錦標。（Getty Images）

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