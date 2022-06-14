英超︱夏蘭特、紐尼斯強勢加盟英超強敵 哈利卡尼：他們令我更強
撰文：吳慕兒
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英超應屆冠軍曼城買入夏蘭特，亞軍利物浦買入紐尼斯，面對兩大班霸引入高價前鋒，熱刺射手哈利卡尼（Harry Kane）並未感到氣餒，自信二人登陸英超，勢令他持續進步。
2021/22球季卡尼要求離隊轉投曼城，藍月亮出到超過1億英鎊，仍遭熱刺主席利維阻撓，索價1.5億英鎊，令對方卻步。未能如願投哥迪奧拿麾下，上季初卡尼狀態低迷，直到熱刺易帥由干地接掌，他與球隊才漸入佳境。干地軟硬兼施令管理層開水喉增兵，將球隊提升至問鼎錦標層次，如今卡尼已收拾心情，甘心長留熱刺。
這位28歲英格蘭國家隊隊長，過去7年曾3奪英超神射手寶座，上季換個角色造就隊友孫興慜攻入23球，與利物浦射手沙拿共享射手王。當他被問到夏蘭特和紐尼斯到來，會否令射手榜更為激烈，卡尼說：「神射手的競爭一直劇烈，英超長年製造了一些頂級射手。」
夏蘭特披上曼城戰衣：
「你會預期頂級前鋒都想踢英超，這兩個新加盟球員也是一樣。」卡尼認為，二人為他帶來良性競爭，「會推動我進步，成為更出色球員。所以肯定地，我很期待這個新挑戰。」
「我會先嘗試專注做好自己，任何新球季，我也有自己的目標和希望達到的入球數字。在這方面，我會盡量不去想其他球員太多。」卡尼稱，他不能控制對方做什麼，「我會做的就是繼續努力工作和進步，以及在今仗之後好好休息。我會期待辛苦的季前準備，一如過去7、8年一樣，做好最好來迎接新一季。」
身處英格蘭國家隊的卡尼，今晚深夜將領軍在歐國聯賽事面對匈牙利。已獲得50個國家隊入球的他，距離朗尼的53球國家隊紀錄只差3球。
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