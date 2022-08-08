英超｜夏蘭特受訪不慎惹放送事故　哥迪奧拿妙微回擊質疑聲音

艾寧夏蘭特在社區盾接連失機，不禁令人擔心他能否適應英超的節奏。一星期後，這名挪威神鋒在開鑼戰梅開二度，曾有機會「戴帽」但最終錯過，賽後他談及這件事時更不慎「爆粗」；主帥哥迪奧拿則指夏蘭特的入球是證明自己。



艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上周披曼城球衣戰社區盾，門前驚天失機慘成焦點，不少球迷亦自行降低對他的期待值。一星期後，夏蘭特再度上陣，英超首仗作客鬥韋斯咸，他的身體質素為對方防線帶來不少麻煩，先以爆發力博得12碼並親自操刀中鵠，下半場接應迪布尼妙傳建功，英超地標戰梅開二度。

社區盾｜夏蘭特門前射失慘成笑柄 哥迪奧拿：對他是好事

夏蘭特宣告怪物來了 曼城首戰作客韋斯咸即梅開二度

夏蘭特首戰英超即梅開二度。（Getty Images）

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夏蘭特把招牌的打坐慶祝動作帶到英超賽場，並成自阿古路後，另一名曼城球員在地標戰連下兩城。這名挪威神鋒末段被調離場，由另一新兵艾華利斯入替，夏蘭特離場時顯得有點情緒。

夏蘭特的招牌打坐慶祝在英超賽場出現。（Getty Images）

地標戰梅開二度，加上球隊全取3分，對夏蘭特算不上完美，因為他本有機會連中三元，可惜未能將根度簡的傳中轉化成入球。夏蘭特賽後受訪時真情流露：「我被換走前有機會再下一城，我應該射得入，但XX的（a bit s***），這就是足球。」

面對突如其來的爆粗，記者亦有點訝異，溫馨提示夏蘭特要注意用語，豈料他冷不防「再下一城」，夏蘭特自然地邊道歉邊爆粗，場面搞笑。

作為射手，入球並不嫌多，沒有「收夠籌」的一刻，曼城主帥哥迪奧拿即把夏蘭特與美斯相提並論，「當他（夏蘭特）入了兩球，就想入3球；入了3球，就想入4球，天生的射手永遠都不會滿足，永遠都渴望入球，就如美斯一樣。」

社區盾後，外間很多質疑夏蘭特的聲音，任他們怎講哥帥依然堅持信念，如今不忘反擊，「上星期說他（夏蘭特）不適應；如今就說他已經與亨利﹑舒利亞及C朗拿度等名將比肩。我對他的表現感到十分高興，討論已經完結，他是個天生的射手。」

地標戰差點「戴帽」，夏蘭特被換出時難免有點情緒。（Getty Images）

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