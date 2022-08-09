英超軍情︱利物浦中場大件事　堤亞高估計休戰6星期錯過多場大戰

利物浦在英超今季首仗只能2：2逼和升班馬富咸，比賽期間更有中場大腦堤亞高艾簡達拿傷出。紅軍中場線本身已有多員傷兵，軍醫證實堤亞高傷勢不輕的消息，估計最少休戰6周，錯過多場大戰。



中場主將堤亞高艾簡達拿對富咸一戰傷出。（Getty Images）

堤亞高在對富咸一戰下半場早段拉傷後大腿筋傷出，進行素描後證實至少休息6星期。今夏利物浦在中場位置基本上沒有增兵，可是陣內中場主力接連受傷，阿歷士張伯倫、居迪斯鍾斯短期內難望復出，早前患病的拿比基達可望上陣，又輪到堤亞高重創，認真黑仔。

比起其他隊友，堤亞高在紅軍中場的角色十分吃重，他的「手術刀」傳球往往是撕破對手密集防守的利器。球隊在未來個半月大戰連場，作客三大死對頭曼聯、愛華頓及車路士相信堤亞高均須缺陣。

堤亞高缺陣期間利物浦賽事：

16/8 英超 主場 對 水晶宮

23/8 英超 作客 對 曼聯

27/8 英超 主場 對 般尼茅夫

1/9 英超 主場 對 紐卡素

3/9 英超 作客 對 愛華頓

10/9 英超 主場 對 狼隊

18/9 英超 作客 對 車路士



堤亞高養傷期間，利物浦有7場英超賽事，當中作客曼聯、愛華頓和車路士均是硬仗，中場兵源緊張，領隊高普相當頭痛，但強調不會因而作出恐慌收購：「這不是個好現象，我完全不喜歡這情況。我們要觀察如何應對，肯定的是不會恐慌。」

高普稱：「一宗轉會不止要現在看來合理，也須符合長遠利益。我們有中場球員，目前仍有足夠中場人腳，我們不是不夠中場，只是當中有部分人受傷。」