英超︱黑武士出手救曼聯　前董事準備惡意收購踢走格拉沙家族

英超新球季甫展開，曼聯即步入水深火熱之中，聯賽首仗落敗，想趁轉會窗關閉前買人卻變作恐慌收購，再次亂成一團。

球迷一直希望踢走班主格拉沙家族，始終苦不得其法，曾任曼聯董事的米高禮頓（Michael Knighton）有意擔當黑武士，惡意收購曼聯，踢走格拉沙。



米高禮頓（右）當年與曼聯時任領隊費格遜合照。

70歲的米高禮頓，接受球迷組織Man United The Religion訪問，詳談他正準備惡意收購曼聯。「每個人都知道，我們需要新班主，這是我的目標。」他說，「我已取得良好進展，會繼續與人商談，融資方面已取得一些承諾。我們正為收購文件努力中，記住，這是一宗惡意收購。」

對於惡意收購的定義，他解釋，「純粹是球會目前並非正式求售，我的意圖是向這批班主提出合法及正式的商業交易，告訴他們：『你們已無路可逃，是時候離開了，因為你們的大限已到。』」禮頓宣稱，「老實說，全世界球迷對這個管治團隊已經受夠。」

曼聯今季首仗便主場負白禮頓，連吉祥物也無眼睇。（Getty Images）

「曼聯正在危機之中」

這位70歲英國商人，1989年時曾嘗試收購紅魔鬼，最終未能成事，退而求其次在1989至1992年間擔任董事局成員。是什麼令他在30多年後捲土重來，很可能是對曼聯的熱愛，「我們的球會正在危機之中，我們全部都很清楚原因何在」。

他批評，「我們有一班笨拙無能的班主，他們對足球認識甚少。我們對新球季感到興奮，但當我們看到球隊對白禮頓一仗的表現時，興奮泡沫很快便爆破。」他甚至認為派出英格蘭女子隊落場，成績會較現在的曼聯更佳，「球會目前在危機之中，假如球會擁有權不變，危機便會持續下去，這是現實狀況。」

米高禮特有意向格拉沙家族提出惡意收購曼聯。（Facebook＠Man United The Religion）

曼聯主場奧脫福不時成為反對班主格拉沙家族的球迷聚集地，上周日對白禮頓一戰，球迷再次發起反格拉沙抗議。

禮頓認為，球迷對曼聯現況感到氣餒，借示威來宣洩無可避免，他讚揚抗議行動有組織又和平。「抗議行動一定會持續下去，直到每個人想要的結果出現——那就是改變。」

曼聯主場奧脫福成為反格拉沙家族聚腳點。（Getty Images）

到底禮頓的收購行動有多少把握，目前無法估計。單從個人財富而論，實在難言樂觀。禮頓自稱擁有580萬英鎊資產，與格拉沙家族擁有的39億英鎊，看似只是以卵擊石，關鍵是他能拉攏多少投資者。「我的財團已準備好，正在等待已承諾的資金到位，收購文件正在草擬，之後會正式提交。」

他提及的一個人物，相信是交易是龍是蛇的重心——英國首富拉傑夫（Jim Ratcliffe）。「我們正等待拉傑夫爵士加入，他會解決我們的一切問題。」他承諾，會在短期內提出收購，等待已久的曼聯球迷，是否終可看到隧道盡頭的一線曙光？