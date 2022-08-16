足球熱話︱退役名將仲大隻過當年　韓國靚仔球星慘變路人大叔

足球員退役後運動量大減，加上年紀漸長新陳代謝減慢，熱愛美食又懶做運動的，像巴西巨星朗拿度那樣胖成球的例子不少。然而碧咸、費蘭度托利斯、里奧費迪南、薛羅拔圖等一班球員年代不算特別大隻的名將，離開綠茵場後反而愈練愈健碩，身材更勝當年。

沒有比較，沒有傷害，昔日韓國靚仔球星安貞桓退役後心廣體胖，甚至被評為「路人大叔」。



瘦仔底的碧咸，退役後反而愈來愈大隻。（Instagram）

圖輯：退役名將變身大隻佬

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碧咸、費托、艾拉、里奧費迪南、施多夫，身上肌肉全部更勝舊時。難得的是，早在2009年退役，現年54歲的前AC米蘭隊長馬甸尼，從昔日鋼條身型升級大隻佬，男神風采完全不遜當年。

不過數到最誇張一位，一定是曾效力拜仁慕尼黑的薛羅拔圖。球員年代身材平平無奇，反而退役後愈練愈粗壯，他月前上載自己分別在2012年和2022年拍攝的照片，對比身型10年間巨大變化。10年前的精壯鋼條，如今猶如「筋肉人」，與費托的脹爆式大隻不同，薛羅拔圖的肌肉線條和紋理顯現，漂亮得像健美先生一樣。

朗拿度退役後留在西班牙生活享受美食，身材胖成球。（Getty Images）

並非個個球星離開球壇後勤力健身或保持運動，巴西名將朗拿度就是個好例子。畢竟「大哨」並非俊男，身型轉變未令外界帶來太大反應。然而曾經迷倒韓國以至亞洲萬千少女、2002世界盃領軍先後擊敗意大利和西班牙勇闖四強的功臣安貞桓，情況便截然不同了。

那屆世界盃由日本和韓國共同主辦，本身已令足球氣氛在韓國熾熱到極點，安貞桓一把秀髮披肩加上樣子帥氣，身為隊中「樣貌擔當」，位置又是最搶眼的前鋒，自然成為當地以至全球傳媒焦點。國家隊獲得史上最佳的第四名，全隊球員成為國家英雄，俊朗的安貞桓妻子又是韓國小姐李惠媛，人氣簡直爆燈，當時地位相當於「韓國版碧咸」。

「韓國版碧咸」男神變路人大叔：

無奈男神也會老，近年安貞桓身材漲大好幾個碼，面容腫脹起來，昔日俊顏不再，再也難以聯想起當天威風八面的那個他，網民無情留言：「呢位大叔，你邊位？」被狠狠批評今天的他星光盡褪，成為面目模糊的「路人大叔」。對比實在太懸殊，不得不令人感到唏噓。