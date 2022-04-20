游泳︱國際泳聯公布2024巴黎奧運入圍標準　港將達A標難度再增

國際泳聯（FINA）公布2024巴黎奧運入圍標準，可直接晉身奧運的「A標」達標時間進一步推快，令港將入圍難度再增。按照新標準，能夠以A標入選的港將，有可能只剩下東京奧運奪得兩面銀牌的何詩蓓一人。



香港女飛魚何詩蓓。（Getty Images）

國際泳聯（FINA）公布巴黎奧運游泳項目全新9日賽程，由2024年7月27日至8月7日上演。此外亦公布了各項目奧運達標時間（Olympic Qualifying Time，OQT／俗稱A標）及奧運考慮時間（Olympic Consideration Time，俗稱B標）。一如以往，每個代表地區可以在每個個人項目派出最多兩名達標選手參加，及每個接力項目派出一支隊伍。

在此前設下，達到A標的泳手可直接獲得奧運資格。巴黎奧運將泳手上限設為852人，較東京奧運時的878名泳手減少26人，當2024年6月23日限期前，A標泳手數目不足852人，餘下名額便會由B標泳手補上，直到人數達852人上限為止。

2024巴黎奧運奧運游泳項目達標時間。（FINA）

2024巴黎奧運游泳項目入圍門檻再次提高，例如女子100米自由游泳A標時間為53.61秒，較東京奧運時的54.38秒，足足快0.77秒。

港隊有3名泳手以A標游進東京奧運，歐鎧淳以1分00.22秒達到女子100米背泳A標，東京奧運的女子100背A標時間為1分00.25秒，巴黎奧運將A標推前至59.99秒，快了0.26秒。換言之，如果她游出同一時間，到巴黎奧運會被降格至B標。

歐鎧淳是香港歷來首個游泳奧運四朝元老。（資料圖片）

何甄陶（Ian）以21.97秒達到東京奧運男子50米自由泳A標，東京奧運此項目A標時間為22.01秒，巴黎奧運將時間推前至21.96秒。何甄陶如要再奪A標，便要將個人最佳時間推快百分之一秒。

不受門檻提升影響的香港泳手，相信只有何詩蓓一人。女子100米自由游泳A標時間，由東京奧運時的54.38秒，提升至53.61秒；200米自由泳A標時間，亦由1分57.28秒，稍為提升至1分57.26秒，何詩蓓在東京奧運分別在這兩項目游出52.27秒（新亞洲紀錄）和1分53.92秒（新亞洲紀錄）。她在東京亦有參與50米自由泳，當屆A標為24.77秒，巴黎奧運為24.70秒，何詩蓓的項目最佳時間為24.59秒，一樣能達標。

此外，巴黎奧運游泳接力項目規則亦有所變動，如代表隊獲得奧運資格，只出戰接力項目的泳手不受A、B標限制，換言之，未達B標一樣可以落場比賽。