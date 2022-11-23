世界盃2022｜沙特反超前阿根廷球員自信滿滿 跑向美斯面前爆Seed
美斯領軍的阿根廷周二（22日）在世界盃2022首仗對沙特阿拉伯先開紀錄後，下半場早段遭沙特連入兩球反超前，當沙特攻入第二球後，球隊後衛艾布拉希（Ali Al-Bulayhi）未有跟其他隊友一同慶祝，反而是跑到美斯面前「爆Seed」許下豪言。
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阿根廷對沙特阿拉伯的比賽，美斯射入12碼為阿根廷先拔頭籌，沙特在48分鐘、53分鐘各入一球，比數反超前至2：1。
當其他隊友慶祝第二個入球時，沙特後衛艾布拉希跑到美斯身後並用左手拍他背部兩下，美斯表情疑惑地回頭，艾布拉希拉一拉自己的球衣，並向美斯說：「你不會贏。」
沙特守將向美斯爆Seed連環圖（按圖細看）：
雖然美斯貌似不為所動，但他的阿根廷隊友卻不滿艾布拉希的行為，拿達路馬天尼斯與艾真度高美斯迅速趕至，欲與艾布拉希理論。
沙特球員艾沙拉尼見狀馬上介入，嘗試勸阻兩名阿根廷球員，高美斯出手把他推開，艾布拉希則掉頭離去，球證此時亦趕至，事件亦未有升級。
沙特守將向美斯爆Seed事發經過：
Niezły cyrk. Po golu Arabii Saudyjskiej na 2:1 Ali Al-Bulayhi podszedł do Lionela Messiego, klepnął go w plecy i zaczął powtarzać: "nie wygracie, nie wygracie". Była 53. minuta. pic.twitter.com/HopNkuu8YV— Mateusz Janiak (@eMJot23) November 22, 2022
比賽發展亦如艾布拉希所言一樣，阿根廷未能再取得入球，沙特阿拉伯最終以2：1擊敗阿根廷，取得重要的3分。沙特球員在場上盡情歡呼，國王薩勒曼亦宣布周三（23日）為假期，共同慶祝沙特足球史上最大的勝仗。
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沙特阿拉伯現時排C組第幾？
第1。
沙特阿拉伯下場幾時踢？
香港時間11月26日晚上9時，對手將是歐洲球隊波蘭。