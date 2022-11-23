世界盃2022｜日韓場外率先交戰　韓教授「全球運動」監察日本球迷

日本隊將在今日（23日）E組首場賽事硬撼德國。一直推動「消滅旭日旗運動」的誠信女子大學教授徐景德，日前於社交媒體警告日本球迷，指若看到場上出現旭日旗，即向FIFA（國際足協）告發。



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據日媒報道，多年來積極推動「禁止旭日旗運動」的韓國教授徐景德，近日於Instagram再度「發功」，撰長文指舉行「全球運動」，打擊日本球迷在世界盃展示旭日旗。

徐景德過往多次抵制旭日旗，包括去屆俄羅斯世界盃。（Getty Images）

徐景德過往多次抵制旭日旗，指是日本帝國主義和軍國主義的戰犯旗幟象徵，與德國納粹具有相同含義。球迷展示旭日旗，只是再次喚起亞洲人戰爭恐懼的惡意行為。

他提到在上屆俄羅斯世界盃期間，FIFA把日本球迷揮動旭日旗的照片上載到官方Instagram上，他亦有抗議並要求以另一張照片代替。

徐景德日前再於Instagram撰文，指若世界盃球場內再有球迷舉旭日旗，會向FIFA舉報。（截圖）

徐景德稱，如果日本隊在卡塔爾世界盃舉起旭日旗，「會立即向FIFA舉報，並透過外國記者向全世界告知日本旭日旗的問題。」他又提出：「如果在世界盃現場的電視螢幕上捕捉到旭日旗的畫面，能立即向我報告的話我會很感激。」

徐景德已不只一次向FIFA舉報。（Instagram）

其實早於今年7月，徐景德亦曾向歐洲五大聯賽總共98間球會發出電郵警告，要求嚴禁代表日本軍國主義的旭日旗出現。

當時法甲巴黎聖日耳門的訪日宣傳片中，以及在友賽日職球隊浦和紅鑽時，看台上均曾出現旭日旗，他即向英超、西甲、意甲、法甲及德甲共98間球會發出電郵，要求嚴禁旭日旗出現。他在電郵中指出，亞洲足協（AFC）曾因2017年亞冠盃比賽期間出現旭日旗，對日本川崎前鋒處以15,000美元（約11.7萬港元）罰款。

日本將在23日硬撼德國。（Getty Images）