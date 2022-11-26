世界盃2022｜尼馬或緣盡分組賽 拉芬夏抱不平：巴西球迷想他斷腳
撰文：黎建明
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巴西主將尼馬（Neymar）在世界盃2022首場分組賽右腳足踝受傷離場，從現場照片可看，他受傷足踝腫漲得相當嚴重，巴西隊醫賽後指需進一步檢查傷勢。
消息指尼馬或緣盡分組賽，隊友拉芬夏憤憤不平，直指：「巴西球迷希望尼馬斷腳」。
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巴西對塞爾維亞的世界盃G組首輪分組賽，「森巴兵團」以2：0贏得比賽，陣中巨星尼馬卻在下半場末段因傷離場，當時神情相當激動，哭成淚人。當時他被拍到脫下鞋襪的照片，受傷足踝已腫起來，巴西足總周五（25日）聲明確認，尼馬與隊內後衛丹尼路雷斯（Danilo）將缺陣下場對瑞士的次輪分組賽。
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巴西隊醫指，尼馬和丹尼路雷斯接受磁力共振檢查，確認兩人均為足踝韌帶受傷，其中尼馬連腳骨也有輕微腫脹，兩人確定將缺席對瑞士的比賽並繼續接受治療，希望可以在今屆賽事復出。
不少消息指，尼馬甚至在巴西最後一場分組賽對喀麥隆，也無法上陣。
尼馬在社交媒體Instagram上表示，今次是他職業生涯最艱難時刻之一，他矢言不會被傷患打倒，確信自己能在今屆賽事再次登場。
他的巴西隊友如雲尼斯奧斯、盧卡斯柏基達、卡斯米路等紛紛留言以示支持。
另一隊友拉芬夏則為尼馬大抱不平，他在Instagram限時動態上轉載一段文字，內容是：「阿根廷球迷視美斯為上帝，葡萄牙球迷視C朗為國王，巴西球迷則想尼馬斷腳。尼馬最大的錯誤就是生為巴西人。」可見拉芬夏非常不滿部分國內球迷針對尼馬的激烈言論。
世界盃2022 巴西哪些球員可能會頂替尼馬出場？
洛迪高高斯、安東尼、加比爾捷西斯
世界盃2022 巴西對瑞士幾時踢？
香港時間11月28日深夜12時，屆時ViuTV將免費直播。
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