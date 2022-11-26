世界盃熱話︱C朗比賽中途伸手入褲襠5秒　拿出這東西放入口︱有片

C朗拿度在葡萄牙對加納的世界盃分組賽期間，突然把手放入褲襠5秒，然後拿出東西放入口中，成為熱話。



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葡萄牙首輪分組賽險勝加納3：2，射手C朗拿度成為焦點。他博得十二碼後親自操刀射入，尾段被換走後於場邊指手劃腳，表情十分豐富，賽後記者會更極速「嬲豬」走人。

今日這名葡萄牙球星再惹起熱議，源於社交網絡流傳一段短片。C朗在比賽中突然將左手伸入褲襠、近私密處附近狂摷，一度用右手輔助，最終拿出東西放入口中。

C朗比賽中途把手放入褲襠內。（網上截圖）

網民紛紛好奇，C朗究竟把什麼放入口中，或在褲襠中收藏了什麼「零食」，「看來失業讓他生活艱難」。也有球迷認為此舉十分不雅，「我究竟看了什麼？」

真相令人感到意外，據《The Athletic》引述葡萄牙足總回覆，他們確認C朗只是食香口膠，而非其他食物。不過，究竟C朗如何把香口膠藏在該位置，再鬆容地將它放入口，仍然是一個謎。