世界盃｜沙特主帥半場精彩訓話曝光　爆Seed鬧醒球員反勝阿根廷

沙特阿拉伯在世界盃2022 C組別首場分組賽，即要遇上有球王美斯（Lionel Messi）在陣的南美勁旅阿根廷，賽前該亞洲球隊不被看好，阿根廷上半場狂攻下三度「食詐糊」，沙特半場落後0：1，形勢相當不利。

出乎全世界人預料，這支亞洲球隊下半場如猛虎出柙，連入兩球以2：1反勝阿根廷。最新流出片段揭示，沙特主帥蘭納（Hervé Renard）半場在沙特更衣室的一席話，也許是沙特下半場脫胎換骨表現的答案。



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世界盃分組賽對沙特一仗，美斯上半場為阿根廷先開紀錄，卻未能笑到最後。（Getty Images）

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沙特阿拉伯對阿根廷，美斯上半場10分鐘已憑12碼先開紀錄，阿根廷隨後展示強大攻力，更三度將皮球送入網窩，在VAR介入下，入球全數被判越位，半場僅領先沙特阿拉伯1：0。



作為沙特主帥，面對冠軍熱門半場僅輸一球理應鬆一口氣，半場Team Talk到底應該叫大家全力防守、力求減低失球數字，還是無視勝負、全力狂攻？蘭納卻有意想不到的想法。

蘭納對上半場的球隊表現非常不滿。（影片截圖）

沙特主帥半場爆Seed怒斥球員

沙特足總最新在官方Twitter上載一條長達10分鐘短片，披露沙特在阿根廷一仗的各項細節，由賽前部署開始講起，重點當然是蘭納的半場球隊訓話。

從影片可見，半場時沙特更衣室烏雲蓋頂，甚至有球員雙手掩面，蘭納連珠炮發怒斥球員：「我們上半場在做什麼？」「這就是我們壓逼的方式？」「你們是不是來和美斯拍照？」「美斯控球時，你們只是望着他，你們應該要壓逼他。如果你們只是要拍照的話，就拿出你們的手機。」

雖然他用英語發言，要由身邊工作人員為其翻譯，然而他聲量極大，並用肢體語言表達其憤怒，令全隊鴉雀無聲。

蘭納激動發言後，更衣室回復生氣。（影片截圖）

蘭納半場發言：（影片6分21秒開始）

蘭納雖然不滿球隊上半場表現，然而他並無放棄爭勝，「你們不信我們可以反勝嗎？你們上半場踢得太放鬆了。大家，這是世界盃啊，付出你們的一切吧！」球隊在蘭納發言後，士氣明顯回升不少。

蘭納訓話明顯奏效，沙特下半場表現大有改善，更先後在48分鐘與53分鐘取得入球，迅速由落後1球變為反超前1球。沙特最終亦能一一化解阿根廷攻勢，以2：1反勝阿根廷，爆出首輪分組賽最大冷門。沙特主帥蘭納即使落後亦從未放棄爭勝，對球隊充滿信心，成功將信念注入球員身上，加上戰術部署得宜，成就沙特以弱勝強，可說居功至偉。

沙特下半場連入兩球，反勝阿根廷。（Getty Images）

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