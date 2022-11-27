世界盃︱日本隊五朝御廚成最強後盾　不懂足球卻妥善照顧每一餐

日本隊在今屆世界盃首仗熱血反勝德國，除了是場上26名球員跟教練的努力，背後團隊的功勞也不容忽視。

「伙頭大將軍」西芳照第5次隨隊出戰世界盃，打點好「藍武士」每日三餐，讓他們有足夠體力應付比賽，成為日本隊最強後盾。

然而今屆將是這位「御廚」最後一趟世界盃之旅，日本將帥早視他為隊友，為他送上驚喜。



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世界盃「五朝元老」非球員或教練專利，60歲日本隊「御廚」西芳照，2004年受日本足協邀請，開始擔任國家隊專屬主廚。他從2006年德國世界盃起，連續參戰五屆至今，隨國家隊及川崎前鋒等日職球隊征戰海外200多次。

西芳照是日本隊的五朝元老。（Twitter）

每天只睡5小時 兩個月前赴卡塔爾視察

每逢隨軍出外，西芳照都是早上6、7時就進廚房，到深夜才能睡覺，平均每天只睡5小時，為的就是謹守崗位，準時向球員送上美味又健康的餸菜，讓球員以最佳狀態迎戰，只要球員吃得開心，他就滿足。

西芳照甚至因為要等球員吃完早餐才能離開，推遲了跟媒體的訪問。他受訪時還沒有除下頭上防掉髮的網帽，「球員比賽期間非常緊張、疲勞，若菜放久了，光澤香味都大打折扣。所以我會現場烹調，刺激他們的食欲，吃得好才能維持體力。」

三軍未到，糧草先行。今年9月，西芳照已提早到「藍武士」於多哈下榻酒店，與附近的街市「踩線」，確認廚房跟餐廳的設備。

雖然辛苦，但他認為這份工作別具意義，「我無數次看到隊員邊吃邊討論戰術，這種氣氛特別好。我希望能夠打造一間餐廳，讓球員樂也融融、完全發揮出實力。」

日本隊重要一員 最強後盾終要退下來

西芳照的悉心照料，日本隊成員都看在眼內。今年3月世界盃亞洲區外圍賽對澳洲前，正是西芳照生日。「藍武士」隊長吉田麻也代表全隊，向他送上一套繡有日本隊隊徽的大紅廚師服，還拜託他「在比賽當天一定要穿」，認為會為大家帶來好運。

結果日本隊該仗贏2：0。他憶述自己卻被監督森保一「責罵」：「他興奮地對我說『獲勝了！』，我說恭喜恭喜。他生氣了，說怎麼能說恭喜，應該說太好了，你是我們的一員啊！」

之後每次比賽日，西芳照都會穿上這身廚師服，默默支持隊友們，「我不能去現場看，不過酒店有電視，我會在那裡為他們加油，等他們回來」。

吉田麻也為西芳照戴上隊長臂章。（Twitter）

其實西芳照早前已宣布，今屆會是他隨隊的最後一屆世界盃，因為「年齡跟體力上都有點吃力了」。日本球員再為他送上驚喜，就在拍攝今屆世界盃隊照時，特別邀請他坐在最前排中間位，與森保一並排；隊長吉田麻為亦他戴上隊長臂章。

雖然西芳照沒有接觸過足球，但他妥善照顧了「藍武士」的三餐18年，成為最強後盾。

沒有他，日本隊不會如此健康、精神飽滿。也是因為日本隊視背後每一位工作人員為隊友，才能把每一分微小的力量團結起來，對抗世界盃每支強敵。