世界盃2022｜威爾斯獨特足球文化與英軍大不同　開幕禮選曲見端倪

深夜B組最後一輪分組賽將上演「英國內戰」,由英格蘭對威爾斯。雖然同屬一個國家,但兩地的足球文化各有不同,早在今屆世界盃開幕禮一項微小細節,已可見其分別。



今屆世界盃開幕禮,其中一幕為旗手揮動各國國旗,然後播出各地打氣歌。主辦方早早播出英國著名打氣歌《Don't take my home》,有網民稱當時以為這歌就一併代表了英格蘭及威爾斯,因為《Don't take my home》在威爾斯地區亦非常有名,2016年威爾斯殺入歐國盃決賽周,威爾斯球迷在球場也唱這首打氣歌。

威爾斯球迷於2016歐國盃決賽週高唱「Don't take my home」:

《Don't take me home》歌詞



Don't take me home

Please don't take me home

I just don't wanna go to work

I wanna stay here and drink all your beer

Please don't please don't take me home



不過,今屆世界盃主辦方並沒有單以《Don't take my home》代表英格蘭及威爾斯,其後播出威爾斯語打氣歌《Yma o Hyd》,令一眾威爾斯球迷大為感動。《Yma o Hyd》是威爾斯傳奇金曲,威爾斯球迷在不同體育賽事都會高唱此曲。歌詞裏重複得最多的兩句為「Ry'n ni yma o hyd. Er gwaetha pawb a phopeth.」,意思為「我們還在這裏,不管所有人和事。」

They did a chant from every country England got Don’t Take Me Home and I thought that was us covered, but they ended with Yma o Hyd. pic.twitter.com/meueSnxMhZ — Robert Lloyd (@ClwydEnComu) November 20, 2022

今年威爾斯於世界盃外圍賽附加賽擊敗烏克蘭晉身決賽周,威爾斯全隊在歌手艾溫(Dafydd Iwan)帶領下高唱《Yma o Hyd》。(Getty Images)

從這一細節可見,雖然英格蘭與威爾斯同為一個國家,但他們的足球文化仍有分別。荷里活影星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)去年入主威爾斯老牌足球隊域斯咸(Wrexham AFC),並推出紀錄片《小球會大明星》(Welcome to Wrexham),紀錄片中亦介紹了威爾斯的足球文化。若球迷有興趣再研究威爾斯足球文化,不妨觀看這齣資料豐富的紀錄片。

賴恩雷諾士去年入主威爾斯老牌足球隊域斯咸(《小球會大明星》劇照)

威爾斯在2022世界盃表現如何? 威爾斯在分組賽頭兩仗取得1和1負得1分。 威爾斯陣中有哪些主力球星? 威爾斯陣中最主力的球星為曾效力皇家馬德里的加里夫巴利(Gareth Bale)。

