世界盃熱話︱C朗「上帝之髮」被推翻　官方「心電圖」證無接觸

C朗拿度「上帝之髮」事件有最新進展，比賽用球的官方製造商addias發表聲明，引用高科技數據佐證，指C朗當時與皮球沒有任何接觸。



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C朗在葡萄牙對烏拉圭時，接應隊友般奴費南迪斯傳中跳頂，皮球順勢入網。

C朗隨即興奮慶祝，之後數次向場邊確認入球是否歸於自己名下，當他以為是自己入波後，一度振臂高呼。不過比賽重新展開後，球場內大銀幕卻顯示般奴才是入球者，令這位球星十分驚訝，只能苦笑。

C朗在賽後仍堅持己見，他向場邊指着頭髮，強調有接觸到皮球。不過，比賽皮球製造商adidas就發表聲明，指出球內設有高敏感度的感應器，「我們可以肯定，C朗拿度在這個入球過程中沒有接觸到皮球。」

其實這個科技來自今屆世界盃新引入的半自動越位科技（semi-automated offside technology），皮球內感應器用作測量的「慣性測量單元」（IMU），每秒可傳送500次數據，可以精準地感應球員每次觸球，包括用作幀測越位用的傳球一刻。

C朗頭髮有沒有接觸到皮球引起熱議。（Twitter）

只要皮球內的感應器偵測到任何外來力量，其顯示的「心電圖」便會有明顯起伏。從addias公布的圖片中可見，般奴傳球一刻，以及皮球落地時，圖表都出現波動；相反，皮球即使與C朗頭部極度接近，圖表仍然靜如止水。

「心電圖沒有反應，代表沒有偵測到有外來力量施加在皮球上。我們的分析擁有極高的準確性。」addias如是說，可謂完全「落C朗面」。

不過這同樣引起「陰謀論」之說，皆因C朗跟另一運動品牌Nike簽下終身代言合約，與addias的美斯「打對台」。addias在這個話題上突然發聲，與C朗站在對立面，被指是宣傳的一種，將商業戰場從場外延伸到場內。