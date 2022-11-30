世界盃｜全女班球證團隊執法德國對哥斯達黎加 法國球證再創歷史
撰文：黎建明
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今屆世界盃首度有女球證執法，6名女球證負責不同崗位，創下歷史。周四深夜3時德國對哥斯達黎加的E組分組賽最後一輪，更會由「全女班」球證團隊負責執法，當中最著名的一位——法國球證帕柏（Stephanie Frappart）將擔任主球證，成為世界盃史上首位女性主球證。
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現年38歲的帕柏是首位在男子歐聯賽事執法的女球證，亦曾在法甲、歐洲超級盃、東京奧運等大型賽事執法，經驗相當豐富，更自2019年起連續三年當選國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）年度最佳女球證。
帕柏在今屆世界盃曾擔任分組賽波蘭對墨西哥一戰第四球證，德國對哥斯達黎加的E組最後一輪分組賽，更會擔任主球證，跟她一起執法的兩名旁證、來自巴西的Neuza Back與墨西哥的Karen Diaz Medina，同為女性，組成世界盃史上首支「全女班」球證團隊，創造歷史。
除帕柏外，日本球證山下良美（Yamashita Yoshimi）和盧旺達的Salima Mukansanga，亦入選為今屆賽事的女球證，她們已分別在比利時對加拿大、法國對澳州的兩場比賽中亮相，另外還有來自美國的助理球證Kathryn Nesbitt。
世界盃2022 德國對哥斯達黎加的比賽何時上演？
香港時間12月1日深夜3時。
世界盃2022 德國兩輪分組賽後排E組第幾？
第4。
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