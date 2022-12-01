世界盃｜日本和德國能否絕地出線？即看最後一輪分組賽晉級形勢

撰文：高詩琦
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2022世界盃最後一輪分組賽已展開，大部份組別出線形勢仍然未明朗，本文集合所有組別的出線形勢文章連結、及已完賽組別的出線球隊，讓大家更了解各組晉級的情況。

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A組（已完成）：荷蘭首名、塞內加爾次名；厄瓜多爾及卡塔爾出局

B組（已完成）：英格蘭首名、美國次名；伊朗及威爾斯出局

C組（已完成）：阿根廷首名、波蘭次名；墨西哥及沙特阿拉伯出局

D組（已完成）：法國首名、澳洲次名；丹麥及突尼西亞出局

以下組別形勢請按連結觀看：

E組：日本、西班牙、德國、哥斯達黎加——日本對西班牙無退路

E組出線形勢（01美術製圖）

F組：比利時、克羅地亞、摩洛哥、加拿大——摩洛哥機會最大

F組出線形勢（01美術製圖）

G組：巴西、瑞士、喀麥隆、塞爾維亞——巴西仍有可能失首名

H組：韓國、烏拉圭、葡萄牙、加納——葡萄牙左右大局

淘汰賽走線表：

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2022世界盃有多少隊可以由分組賽出線？

分組賽有32隊分為8組，每組有2隊出線至16強。

2026世界盃仍然是32隊參加分組賽嗎？

不是，2026世界盃會增加至48隊參賽。

淘汰賽階段仍有免費直播嗎？

到8強開始ViuTV再設免費直播，詳情可看這裏

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