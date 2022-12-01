世界盃｜日本和德國能否絕地出線？即看最後一輪分組賽晉級形勢
撰文：高詩琦
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2022世界盃最後一輪分組賽已展開，大部份組別出線形勢仍然未明朗，本文集合所有組別的出線形勢文章連結、及已完賽組別的出線球隊，讓大家更了解各組晉級的情況。
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A組（已完成）：荷蘭首名、塞內加爾次名；厄瓜多爾及卡塔爾出局
B組（已完成）：英格蘭首名、美國次名；伊朗及威爾斯出局
C組（已完成）：阿根廷首名、波蘭次名；墨西哥及沙特阿拉伯出局
D組（已完成）：法國首名、澳洲次名；丹麥及突尼西亞出局
以下組別形勢請按連結觀看：
淘汰賽走線表：
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2022世界盃有多少隊可以由分組賽出線？
分組賽有32隊分為8組，每組有2隊出線至16強。
2026世界盃仍然是32隊參加分組賽嗎？
不是，2026世界盃會增加至48隊參賽。
淘汰賽階段仍有免費直播嗎？
到8強開始ViuTV再設免費直播，詳情可看這裏。