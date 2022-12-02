世界盃｜本田圭佑反常態稱讚森保一　「精彩調配」三笘薰自愧不如

日本在世界盃分組賽最後一仗再度為球迷帶來神奇一夜，繼德國後再熱血反勝西班牙，在E組首名出線。主帥森保一再度在落後下調動奏效，後備上陣的堂安律與三笘薰各有建樹。

曾對森保排陣有微言的日本名將本田圭佑，賽後大讚三笘薰表現，稱不得不承認森保一今場的「3-4-2-1」陣式奏效。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

本田圭佑一反常態稱讚森保一的戰術運用。（Getty Images）

為日本網台「ABEMA」擔任世界盃評述員的本田圭佑，在日本反勝西班牙後，罕有地認同主帥森保一的排陣和換人調動。

本田在賽前曾於twitter發表「3-5-2」陣式心水排陣，陣容包括今屆未獲派正選上陣的三笘薰。對於今仗森保一以「3-4-2-1」陣式應戰並獲得最後勝利，本田在賽後不得不「認低威」，感嘆森保一的戰術部署得宜，「在他計劃和掌握之中得勝，是精彩的調配，這真的很厲害，不得不認同森保的調動。」

世界盃2022｜森保一神調動再現 日本半場反勝西班牙首名出線

崖邊激發小宇宙 極險助攻三笘薰：落後在部署之內

後備入替的三笘薰成為日本贏波功臣之一。（Getty Images）

三笘薰一直在本田今屆的心水名單上，惟一直未入正選陣容，對於森保一今戰於下半場換入三笘薰，本田罕有地贊同，並認為前者在適合時機讓三笘發揮到優勢。

「雖然之前曾經否定，但今次不得不認同。假如是我的話，會一開始便派三笘上陣，但森保教練一直忍耐。作為教練是必須有耐性的，我上了一課。」本田說。

三笘薰這個助攻惹來不少爭議。（Getty Images）

此外，本田圭佑因評述風格有趣而大獲好評，「ABEMA」所屬的「CyberAgent」公司社長藤田晉在twitter撰文：「即使在這個時間（凌晨），ABEMA仍創下最高收視率，感謝大家收看。」他更標記「#本田圭佑」、「#本田の解説」，把功勞歸於本田。

其他有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

【16強賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月3日（六）晚上11時：【16強1】荷蘭 對 美國

12月3日（六）深夜3時：【16強2】阿根廷 對 澳洲

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】法國 對 波蘭

12月4日（日）深夜3時：【16強4】英格蘭 對 塞內加爾

12月5日（一）晚上11時：【16強5】日本 對 克羅地亞

12月5日（一）深夜3時：【16強6】G組首名 對 H組次名

12月6日（二）晚上11時：【16強7】摩洛哥 對 西班牙

12月6日（二）深夜3時：【16強8】H組首名 對 G組次名