世界盃｜韓國除了孫興慜曹圭成還有誰？介紹亞運三小虎與綜藝童星

世界盃H組，韓國在第二輪對加納力戰而敗，來到最後一輪，出線形勢極度被動。到底在主將孫興慜臉部負傷、狀態不佳之下，除了前鋒新星曹圭成，還有誰能拯救他？



這張照片攝於2018年亞運男足金牌戰後，韓國小將們興奮慶祝的一幕，相中多人都在今屆世界盃陣容，包括（後排左起）宋範根、黃喜燦、金玟哉、黃仁範，及前排右一的羅相浩。（資料圖片／高詩琦攝）

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2018年雅加達亞運會的男子足球賽，韓國召來孫興慜、黃義助和趙賢祐3名星級超齡球員衝擊金牌，協助球員們免除兵役的目的不言而喻。亞運限制參賽球員為23歲或以下，適齡球員也經過精挑細選。

相隔4年，當時奪金、「完成任務」的功臣，不少已長大、成為今屆世界盃韓國隊的核心，本文為大家介紹當中3位，包括黃仁範、黃喜燦及金玟哉。

黃仁範——不起眼卻是韓國核心 浴血奮戰的硬漢

黃仁範，韓國中場。（Getty Images）

若有留意香港隊賽事，也許會對黃仁範有印象——2019年東亞錦標賽決賽周，正是他為韓國以一記罰球對香港打開紀錄，最終助韓國封王，成為賽事MVP。

黃仁範是其家鄉球隊大田市民的青訓產品，19歲出戰韓職，成為球隊最年輕入球球員，雖然很快便獲歐洲球會如賓菲加等青睞，但他決意先在本地聯賽磨煉自己，婉拒外流，並在2018年年初入伍——這決定在當時而言比較破格，因為大部份韓國球員都會先追逐外流機會，之後再入伍。不過也有例外，例如在世界盃人氣高企的曹圭成，也是在生涯早段便完成18至24個月的義務役，之後再專心足球。

黃仁範身形瘦削，但不畏懼與高大的對手硬碰。（Getty Images）

2018年9月的亞運會期間，黃仁範正服役，成為陣中唯一行軍禮的選手，而他在亞運期間表現相當成熟，在中場覆蓋範圍廣、跑動勤力，身形纖瘦但對抗性毫不輸蝕，侵略性也強，成為韓國奪金的核心人物。

亞運旅程不僅令他免去餘下的服役期、立刻升上大國腳並站穩主力，也收到外隊邀請，2019年有傳德國老牌球會漢堡向他開出聘約，但同時間，美職聯的溫哥華白帽開出更高轉會費，大田市民因而決定將他賣到美職。他沒有怨言，默默耕耘，並在2020年加盟俄超的魯賓卡山，效力期間被視為聯賽最佳的進攻中場之一。

行軍禮的黃仁範（右一）。（資料圖片）

今年因俄羅斯入侵烏克蘭，國際足協容許在俄超落班的球員暫緩合約，黃仁範因而回到韓國的FC首爾落班，時任主帥安益秀打趣道：「要買個手銬將他鎖起來，不讓他走。」

安帥的願望沒有實現，黃仁範今年8月轉投希臘的奧林比亞高斯，在歐霸盃外圍賽作其處子戰，立刻有波入，即使1.77米的身高不出眾、身材也纖薄，但他踢法極為進取，不畏懼與高大的對手硬碰，加上其驚人的跑動能力，可說是韓國中場命脈。

黃喜燦——曾與夏蘭特聯手摧毀列強的力量型前鋒

黃喜燦，韓國前鋒。（Getty Images）

因目前效力英超狼隊，是韓國陣中除孫興慜之外，較為球迷熟悉的一位。成名於薩爾斯堡紅牛，2019/20球季，正是他、南野拓實和艾寧夏蘭特組成的鋒線，令包括利物浦在內的歐洲列強在歐聯吃盡苦頭。

黃喜燦是浦項製鐵的青訓產品，早在高中時期已浦項奪得全國高校聯賽冠軍，並成為賽事神射手及MVP，但他最後沒有在浦項展開職業生涯，因他在18歲時已獲薩爾斯堡紅牛開出合約，轉而在奧地利聯賽出道，不計外借時間，他在紅牛效力總共4季，當中3季入球都達雙位數，並成就了與南野和夏蘭特的超級鋒線。他其後獲「升班」加盟德甲的RB萊比錫，僅一季後便登陸英超，經常憑其優秀的身體質素和速度作突破。

4年前的亞運會，黃喜燦一共射入3球，包括金牌戰決定性的一球；惟今屆世界盃，他首兩場都因傷未能上陣，第二戰韓國敗予加納後，他被拍到因悔恨未能幫到球隊而哭泣。來到最後一場分組賽，他又能否一嘗出戰世界盃的滋味？

金玟哉——出身貧寒 為幫補家計發奮的後防支柱

金玟哉，韓國後衛。（Getty Images）

金玟哉也是香港球迷或會有印象的一位，除了2019年東亞錦標賽曾對陣，2018年亞冠盃分組賽，他曾隨全北現代汽車對傑志，當年22歲的他已身高1.9米，但擁有跟身高不相稱的速度、和與年紀不符的成熟，外號是「怪物（Monster）」。2017年為全北首戰韓職，便獲選年度最佳年青球員，同年開始踢大國腳，也早獲韓國足壇預言「一定會去歐洲落班」。

生於韓國統營市的金玟哉，16歲時已獲召入國家隊梯隊，但由於家鄉離集訓地點太遠、他的家境亦不算好，沒法像其他球員般另花宿費、早一晚抵達，他要靠開設壽司店的父親在「順道」取貨時，以運載鮮魚的大貨車花費7小時路程載他到訓練中心；也因經濟問題，他需要穿別人着過的舊球靴。因此他雖然考入韓國名校延世大學，但終在二年級時輟學，全因他已急不及待要盡早展開職業足球生涯，掙錢幫補家計。

金玟哉在歐聯表現也出色。（Getty Images）

因此可以理解，他在全北取得成功後，沒有立刻去歐洲，而是在2019年先加盟中超的北京國安，拐了個彎，在2021年終於展開旅歐生涯。先踢土超的費倫巴治，最後獲選入土超季度最佳陣容，立刻吸引了意甲勁旅拿坡里注意，今年7月終加盟，代替轉投車路士的高列巴尼，可見拿坡里對他期望甚殷。而他也沒令人失望，登陸意甲後第二個月，便成為意甲每月最佳球員，在世界盃前已上陣14場意甲、攻入2球，在歐聯也助球隊首名出線。

儘管他在今屆世界盃首戰便受傷，第二戰對加納失第一球時亦包越位，但他的確是韓國後防的軸心。

不得不認識的李康仁——以真人騷展開足球路的神童

李康仁年紀輕輕，但表現已相當成熟。（Getty Images）

韓國主將孫興慜除了因臉部受傷大大影響狀態，每次落場都遭對手包夾，首兩戰表現都失色不少。第二戰對加納，落場後幾乎扭轉局面的便是早獲譽為「神童」、在西甲華倫西亞受訓及出道的21歲中場李康仁。他沒有踢過雅加達亞運，但也必須認識。

李康仁在2007年、6歲之時參加了韓國KBS電視台的真人騷《飛吧小射手》，內容是選出一群小孩組成球隊，紀錄他們訓練及比賽的經歷，李康仁是第三期節目的成員之一，該期節目的監督正是已故韓國名宿柳想鐵。因李康仁表現出色，他獲邀加入了柳想鐵的足球學院，進而加入仁川聯青訓，終在教練推薦下到華拉利爾及華倫西亞青年隊試腳，獲後者取錄。

兒時登上綜藝的李康仁。（KBS）

李康仁17歲時作其一隊處子戰，在西班牙盃上陣，僅數月後又作西甲處子戰，漸漸站穩陣腳。上季轉會至馬略卡，今季也站穩正選，暫時在14戰交出2入球3助攻。他在2019年已開始入選大國腳，作為2019年的世青盃最佳球員，今屆來到世界盃，他亦證明自己有能力改變戰局。

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