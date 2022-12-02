世界盃2022︱德國分組賽止步梅拿疑退隊　夏維斯：我們不再是強隊

德國世界盃分組賽最後一場贏波出局，新一代前鋒夏維斯（Kai Havertz）聲言球隊已不再是強隊，要深刻反省；上一代射手湯馬士梅拿說球隊表現如災難，更疑似暗示告別國家隊。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

德國鬥哥斯達黎加，雖然效力車路士的前鋒夏維斯梅開二度，助球隊反勝4：2，但不足以出線。

德國跟不敵日本的西班牙同得4分，因得失球較差，只能排小組第3名，連續兩屆世界盃無緣淘汰賽。

夏維斯對哥斯達黎加梅開二度，球隊贏波仍出局。（Getty Images）

夏維斯今場後備入替上陣5射3中，取得兩個入球，傳球成功率達82％，更交出1次關鍵傳送、創造入波機會。

這位射手終獲選為比賽最佳球員，按大會規定需要接過獎座，在佈景板前拍照。然而由於德國出局，夏維斯根本無心情慶祝，該照片上的他表情木訥、臉如死灰。

夏維斯獲頒最佳球員獎項時臉如死灰。（Getty Images）

夏維斯：德國不再是強隊

此子賽後形容德國出局，就像是看了一場恐怖電影，「我們要對自己誠實，這4年來，所有事情沒有如理想般發展。我們連續兩屆分組賽出局，我認為德國已不再是一支大賽強隊。」

他認為德國隊要好好反省，「我們有足夠入球機會贏日本、贏西班牙，即使今日也掌握局勢，但仍然失了兩球，像我們這樣有實力的球隊，實在不應該發生這種事。」

德國在首場分組賽影隊照時全隊掩口，抗議國際足協禁止球員戴上彩虹臂章，夏維斯否認球隊表現被事件影響，「我們沒有分心，一切都以場上發揮為先。我們不會以此作藉口。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

德國隊連續兩屆世界盃分組賽止步。（Getty Images）

梅拿疑暗示告別國家隊

德國主教練菲力克（Hansi Flick）避談自己去向，但承認球隊必須向另一個方向進發，才有機會在2024年歐國盃跟列強競爭。而所謂「另一個方向」，極有可能就是「大換血」，湯馬士梅拿、紐亞、馬里奧葛斯等多朝元老，也許是時候退下來。

33歲的梅拿賽後同樣失落，「這是場災難。今場勝利意外地有點苦澀，因為賽果本可足夠讓我們晉級（如西班牙對日本不敗），現在感覺有點無力。」

梅拿疑似告別國家隊。（Getty Images）

代表德國上陣121場攻入44球的他突然主動提到，假如今場是自己最後一場國家隊賽事，想向球迷說些話，「這是我至高無上的光榮。多謝你們，我總是嘗試在場上證明自己的真心，有時會喜極而泣，但有時也會很痛苦。」

「我盡過力了。現在需要好好考慮未來的一切。」這會否成為他告別德國的暗示？

德國在2022世界盃最後一場分組賽賽果如何？ 德國4：2哥斯達黎加 德國在2022世界盃分組賽成績如何？ 1勝1和1負，小組第三名出局。

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程