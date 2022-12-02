世界盃熱話︱克羅地亞超細微越位惹熱議 陳肇麒：足球真係要咁？
撰文：普利森
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克羅地亞於世界盃F組最後一輪分組賽0：0守和比利時，比賽中「格仔軍」曾獲判十二碼，但被VAR改判越位在先，雖然克軍最終仍能憑次名出線，但該判決引起熱議。
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上半場克羅地亞一次左路罰球攻勢大腳斬入禁區，門前一片混亂，卡拉斯高禁區內踢跌對手，球證立即吹罰12碼，「格仔軍」準備由莫迪歷操刀。
不過VAR隨即介入，發現克軍中堅洛夫雲越位在先，取消十二碼。而根據事後公布的VAR「拉線」跟「橫切面」圖，越位的洛夫雲跟比利時球員近乎平排。
球例列明，腋窩用作界定膊頭與手臂最上部份的分界線，膊頭可以觸球，手臂則不能。所以半自動越位系統均以兩名球員膊頭最盡處，去判定有否越位；而洛夫雲僅凸出約六分一個膊頭，被指構成越位。雖然按球例來說，判決沒有錯，但難免令球迷感覺太過嚴格，或「不近人情」。
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陳肇麒：「足球真係要咁樣嗎？」
有網民質疑：「以後還有平排這回事嗎？」「這麼輕微的越位，在沒有VAR前根本不是越位，所以應該把『疑點利益』歸於進攻球隊」、「如果看這幅圖也分不清誰越位，那就不該叫越位。」
就連香港足球代表隊入球紀錄保持者、名宿陳肇麒，也不禁在社交網站表態：「足球真係要咁樣嗎？咁場入面球證仲需要嗎？有犯規，球場喇叭吹雞，跟住睇大電視判得啦！」他又在標籤處惡搞寫道：「VAR = Very Annoying Referee」及「Dislike VAR」，向這項改變了足球的科技說不。
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克羅地亞最後一輪分組賽對比利時戰果如何?
克羅地亞0：0比利時
陳肇麒是誰？
陳肇麒是前香港足球代表隊前鋒，現已退役。